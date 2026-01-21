為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    想衝武陵櫻花季 台中Go交通聯票輕鬆啟程

    2026/01/21 06:56 記者蘇金鳳／台中報導
    武陵櫻花季2月中旬登場，中市交通局即日開放民眾購買暢遊套票。（市府提供）

    武陵櫻花季2月中旬登場，中市交通局即日開放民眾購買暢遊套票。（市府提供）

    今年武陵櫻花季即將浪漫登場，為讓民眾方便上山賞櫻，台中市政府交通局推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，活動期間自2月13日至3月1日，為期17天，整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票及台中Go 48小時公車暢遊套票，讓民眾透過單一平台即可完成交通與旅遊規劃，一票在手，輕鬆啟程賞櫻行程，交通聯票即日起開放預購，每日限量8席，數量有限，籲請民眾提早規劃。

    交通局長葉昭甫表示，「台中Go」平台持續優化升級，功能服務更加完整，自今年起，民眾可直接透過「台中Go」網站或APP，一次完成865區公車與武陵接駁專車座位預約、武陵農場門票購買，以及48小時公車暢遊套票預購（啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車），讓賞櫻行程從訂票到出發更加順暢。

    武陵櫻花季是國內最具代表性的賞櫻盛會之一，滿山遍野的花海吸引無數民眾前來賞櫻，但是前往武陵路程相當遙遠，開車會相當累，交通局表示，透過台中Go交通聯票，民眾無需自行開車，即可搭乘大眾運輸工具直達櫻花盛開的武陵農場，在花海中悠閒漫步，享受自在無壓的賞櫻時光。

    交通局表示，台中市近年配合武陵櫻花季積極推動「大眾運輸賞櫻」模式，整合市區公車、山區公車及接駁服務，民眾可於前一日晚間入住谷關溫泉區，隔日清晨搭乘已預約保留席次的865區公車前往梨山，再轉乘接駁專車直達武陵農場，在粉色櫻花隧道中自在漫遊，為旅程留下最美好的春日回憶。

    市府整合865區公車賞櫻專車、武陵農場門票及台中Go套票的交通聯票即日起可預購。（市府提供記者）

    市府整合865區公車賞櫻專車、武陵農場門票及台中Go套票的交通聯票即日起可預購。（市府提供記者）

