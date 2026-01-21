網友稱總統名字都好怪！ 小英現身神回應破13萬讚

前總統蔡英文近期在社群平台Threads上十分活躍，不僅時常分享生活日常，也常常「海巡」到處留言，讓不少網友感到驚喜。（資料照）

前總統蔡英文近期在社群平台Threads上十分活躍，不僅時常分享生活日常，也常常「海巡」到處留言，讓不少網友感到驚喜，近日有網友發文稱「台灣的總統一堆人名字都好怪」，結果也引出蔡英文留言笑稱「叫英文很奇怪嗎？」再度引發網友熱議。

前總統蔡英文卸任後仍時常在社群上與民眾互動，幽默風趣的發言每每引發討論，像是有網友詢問「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」，小英就留言回應「沒人考慮做總統嗎？」日前副總統蕭美琴發文分享「大家教了我很多拍照的新姿勢，還有現在最流行的challenge」，小英也逗趣留言「留友看」，屢屢引發網友熱烈討論。

網友在Threads上發文稱，「仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪，『英九、水扁、英文』，感覺台灣找不到第二個同名的人，尤其是水扁」。該文發出後引發網友討論，沒想到連小英也現身留言回應，「叫英文很奇怪嗎？」

小英的留言也隨即引發網友迴響，除了有13萬名網友按讚，還有超過1200則留言，原PO表示「生涯成就：被前總統欽點」，其他網友也紛紛笑稱，「也有人叫國文啊XD」、「請問前總統的英文名字是……」、「別人講這句沒感覺，一看是本尊笑噴」、「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「怎麼常常看到前總統，很活網欸」、「小英到底是怎麼海巡到這些脆的，難道在家都在滑手機嗎」，還有網友直言「先不管這個了，你是所有總統裡面做得最不奇怪的」。

