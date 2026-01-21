為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強烈冷氣團逼近寒流！氣象專家：雪線下修、評估降雪量增加

    2026/01/21 08:22 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，近日強烈大陸冷氣團來襲，非常接近寒流，雪線已下修，且降雪量較原先評估增加。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，近日強烈大陸冷氣團來襲，非常接近寒流，雪線已下修，且降雪量較原先評估增加。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，近日強烈大陸冷氣團來襲，非常接近寒流，雪線已下修，且降雪量較原先評估增加。

    林得恩今天清晨在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天起至週五（23日）清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流，處在達標臨界點。

    林得恩說，整個強冷氣團籠罩下，導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大，降雪量也較原先評估增加，台灣北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，若安排進行賞雪活動，也請留意妥善本身保暖防寒等安全措施。

    林得恩分析，一直要等到週六（24日）、下週日（25日）強烈大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢，雖然白天氣溫稍稍回升，但各地早晚氣溫仍偏冷，台灣中部以北、宜蘭及金馬地區的最低溫預估也還在10至14度之間。

