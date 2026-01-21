01/21 各報重點新聞一覽

中配周滿芝被控接受中國資助在台灣發展組織，高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，認定她觸犯國安法，昨改判有期徒刑八年。（資料照）

自由時報

涉為中國發展組織判無罪 中配周滿芝更審逆轉改判8年刑

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，被控接受中國資助在台灣發展組織，高雄高分院認為罪證不足，判決無罪；但高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，依據國安局的情資調查報告，認定她觸犯國安法，昨改判有期徒刑八年。仍可上訴。

請繼續往下閱讀...

詳見涉為中國發展組織判無罪 中配周滿芝更審逆轉改判8年刑。

自由日日Shoot》大罷免2度亮票 認罪求輕判 趙少康處拘役55日 緩刑2年

國民黨「戰鬥藍」領袖、中廣前董事長趙少康，去年七月廿六日在大罷免案投票時兩度亮票給媒體拍攝，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，他認罪請求輕判並緩刑；台北地方法院審理後認為趙犯行明確，其亮票行為破壞選舉的秘密性與公平性，對公眾造成負面示範，昨判處拘役五十五日、得易科罰金五萬五千元，緩刑兩年，緩刑條件是向公庫支付五萬元，可上訴。

詳見自由日日Shoot》大罷免2度亮票 認罪求輕判 趙少康處拘役55日 緩刑2年。

禁錮家中房間、浴室近千天 虎媽餓死女兒 爸不管一併起訴

台中市婦人詹淑珠僅因二十一歲陳姓女兒居家清潔等生活習慣未達要求，將女兒拘禁在家中房間、浴室，前後長達二年八個月，期間僅提供少量食物，陳女長期處於營養不足導致多重器官衰竭死在家中，且瘦到皮包骨僅剩卅多公斤，台中地檢署昨天將詹女依私行拘禁七日以上且施以凌虐致死等罪嫌起訴，詹女的陳姓丈夫放任不管，檢方一併起訴。

詳見禁錮家中房間、浴室近千天 虎媽餓死女兒 爸不管一併起訴。

聯合報

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」，美方「靠實力」說話，且美國是唯一能確保世界和平的力量。

詳見美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路。

土方之亂延燒…營建廢土進農地？ 環團：不容退讓

土方之亂持續延燒，內政部近期傳出擬有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行農地改良，引發環團、農民不滿。環保團體昨共同發起連署，要求廢土不得進入農地的規定不容退讓。對此，農業部表示，營建剩餘土石方不得回填農地，未來也不會放寬；內政部則說，從未宣布營建剩餘土石方可入農地，亦未要求農業部修法。

詳見土方之亂延燒…營建廢土進農地？ 環團：不容退讓。

中國時報

業界：有美製車零關稅最壞打算

台美關稅談判達成協議，未來數周將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協定（ART），行政院20日舉行記者會說明，但外界關心我方市場開放幅度，尤其美製汽車是否降稅一事，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，有談到進口美製車稅率調降問題，我方「會在市場開放的範疇內跟美國協商」，未透露具體細節。國內車廠則普遍做好零關稅的「最壞打算」。

詳見業界：有美製車零關稅最壞打算。

彈劾審查今登場 賴清德不出席

藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日將召開全院委員會審查，邀賴總統赴立院說明並接受諮詢，但總統府20日以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統將不予列席。在野黨齊批藐視民意，「賴清德到底多怕立法院？」為防綠營突襲癱瘓，藍白發出甲級動員，揚言「落實審查」。

詳見彈劾審查今登場 賴清德不出席。

趙少康去年七月大罷免案投票時兩度亮票，台北地方法院昨判處拘役五十五日、得易科罰金五萬五千元，緩刑兩年。（資料照）

台中市婦人詹淑珠餓死女兒，陳姓父親（右）涉有不作為的責任，檢方起訴，後方為陳家長女。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法