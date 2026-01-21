冷空氣來襲恐下探8度！專家：今明北台濕冷 高山可期待飄雪

氣象專家指出，新一波冷空氣抵達，今日至週末為強烈冷氣團影響的高峰，預估這3至4天，雖然這波低溫遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺仍特別冷。（資料照）

氣象專家指出，新一波冷空氣抵達，今日至週末為強烈冷氣團影響的高峰，預估這3至4天，雖然這波低溫遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺仍特別冷，至於週六至週日冷氣團雖減弱，但日夜溫差仍大，甚至有將近10度的震盪。另外今、明兩天因水氣多，2000公尺以上高山皆有降雪的機率，飄雪可期待。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）昨晚發文指出，新一波冷空氣已經抵達，從現在開始直到週末，就是強烈冷氣團影響的高峰，冷的時段會持續3至4天。

颱風論壇說明，雖然一樣是變冷，各地天氣還是有別，以目前預報來說，冷氣團影響時序大致如下。首先是週三至週五，冷氣團主力強襲，加上水氣偏多，北部、東半部短暫雨不斷，在低溫直探11至13度的背景下，濕冷感十足，但也因為水氣多，高山下雪機率不小。中南部雖然不太下雨，但雲也偏多，預計是陰冷會乾冷為主，最低溫也將下探12至14度。

至於週六至週日冷氣團減弱，乾空氣逐漸接手，北部、東半部慢慢的放晴，中南部則會很乾脆的出太陽，低溫也不太會像前兩天那麼冷了。不過全台日夜溫差仍然相當大，整天將近10度的震盪，仍然要留意。

下週一起台灣上空則是轉吹回暖偏東風，各地明顯回暖，但日夜溫差仍大。再往後面看，暫時還沒有特別強的冷空氣訊號，比較像是普通東北季風一波波過境，預計屆時會是北涼南暖的型態。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今至週五強冷空氣籠罩，今、明北台整天濕冷、北部、東半部有局部雨；週五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部三天皆是晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。

吳德榮說明，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。因未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺特別冷，要注意保暖。今、明兩天2000公尺以上高山皆有降雪的機率，飄雪可期待。

吳德榮表示，週六至下週二各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

吳德榮提到，下週二下午起至週五另一波「弱」冷空氣（「東北季風」等級）南下，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

