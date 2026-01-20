台電「停電通知單」大變身！網大讚：美學終被重視

台電的停電通知單大變身。（擷取自「ordesign.hi」/Threads）

台電的「停電通知單」過去都給人制式化、紅底黑字，給人視覺相當疲勞的印象，不過台電的停電通知單近日宣布大變身，從雜亂且制式化，變成簡約又有質感的設計，網友大讚，「台灣的各方面美學設計慢慢被重視了」。

設計公司在Threads發文表示，去年他們接到來自台電的委託，希望將停電通知單變得更一目瞭然，讓民眾在第一眼就抓到施工停電的重點資訊，提前為短暫停電做好準備。也讓民眾瞭解停電是為了確保施工安全，避免民眾誤會是因為缺電，或未繳電費造成停電。

設計團隊指出，在設計過程中，他們與台電密切討論，重新整理停電通知單的資訊層級、視覺動線，讓視覺重點簡單明瞭，民眾馬上就能知道預計停電的時間，並且能清楚找到查證及諮詢管道。同時，因為停電通知單需要頻繁編輯，團隊將通知單模板區分為固定資訊及可編輯資訊，保留各區處的編輯彈性，也兼顧停電通知單的一致識別。此外，藉由通知單模板套印也能大幅降低印刷成本，讓通知單可以用彩色形式出現提升吸睛程度。

團隊也感性說，雖然只是一張通知單，但他們從案例研究、設計規劃到模板編輯規範，都和台電多次來回討論，詳細思考不同情境下，都能被輕鬆理解、不同使用者都能順利應用。「很開心有愈來愈多人和機關重視設計的重要性，期待能一起讓台灣的公共資訊變得更清楚好懂！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台灣的各方面美學設計慢慢被重視了」、「好開心台灣的美學在提升」、「覺得設計超級醒目且清楚！以前是讓民眾養成習慣看到紅單＝有重要通知，現在則變成先看到黃色大字就能優先接收簡易資訊非常棒」、「雖然不是很希望在日常看到它，但好好看喔！」、「2016以後公部門的美學真的好很多，我有印象的就是台電帳單、選舉公報」、「希望其他政府單位也能重視設計的重要性」。

