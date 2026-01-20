為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台電「停電通知單」大變身！網大讚：美學終被重視

    2026/01/20 22:36 即時新聞／綜合報導
    台電的停電通知單大變身。（擷取自「ordesign.hi」/Threads）

    台電的停電通知單大變身。（擷取自「ordesign.hi」/Threads）

    台電的「停電通知單」過去都給人制式化、紅底黑字，給人視覺相當疲勞的印象，不過台電的停電通知單近日宣布大變身，從雜亂且制式化，變成簡約又有質感的設計，網友大讚，「台灣的各方面美學設計慢慢被重視了」。

    設計公司在Threads發文表示，去年他們接到來自台電的委託，希望將停電通知單變得更一目瞭然，讓民眾在第一眼就抓到施工停電的重點資訊，提前為短暫停電做好準備。也讓民眾瞭解停電是為了確保施工安全，避免民眾誤會是因為缺電，或未繳電費造成停電。

    設計團隊指出，在設計過程中，他們與台電密切討論，重新整理停電通知單的資訊層級、視覺動線，讓視覺重點簡單明瞭，民眾馬上就能知道預計停電的時間，並且能清楚找到查證及諮詢管道。同時，因為停電通知單需要頻繁編輯，團隊將通知單模板區分為固定資訊及可編輯資訊，保留各區處的編輯彈性，也兼顧停電通知單的一致識別。此外，藉由通知單模板套印也能大幅降低印刷成本，讓通知單可以用彩色形式出現提升吸睛程度。

    團隊也感性說，雖然只是一張通知單，但他們從案例研究、設計規劃到模板編輯規範，都和台電多次來回討論，詳細思考不同情境下，都能被輕鬆理解、不同使用者都能順利應用。「很開心有愈來愈多人和機關重視設計的重要性，期待能一起讓台灣的公共資訊變得更清楚好懂！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「台灣的各方面美學設計慢慢被重視了」、「好開心台灣的美學在提升」、「覺得設計超級醒目且清楚！以前是讓民眾養成習慣看到紅單＝有重要通知，現在則變成先看到黃色大字就能優先接收簡易資訊非常棒」、「雖然不是很希望在日常看到它，但好好看喔！」、「2016以後公部門的美學真的好很多，我有印象的就是台電帳單、選舉公報」、「希望其他政府單位也能重視設計的重要性」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播