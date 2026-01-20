為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    惡整？舊衣回收箱被當「二手衣店」 彰化福興清潔隊不忍了！

    2026/01/20 22:16 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣福興鄉舊衣回收箱不只成為髒亂點，還有人「丟髒污換9成新」。（記者劉曉欣攝）

    原本好意設立的舊衣回收箱，不只變成髒亂點，發現還有人丟7、8大包的髒污舊衣，還翻箱倒櫃把9成新的衣服帶走，彰化縣福興鄉決定不忍了，去年調監視器開出3張罰單。鄉長蔣煙燈表示，計畫在3月合約到期後不再續約，民眾回收舊衣可交給回收車，權益不受影響！

    蔣煙燈指出，福興鄉設立舊衣回收箱以來，在全鄉約有33個委外處理，分別放置在全鄉13個地點，因為鄰近鹿港等鄉鎮並無回收箱，導致回收箱塞爆了，塞不進去的舊衣，就整袋都放在地上或是箱子上面，回收箱變成髒亂點，有礙觀瞻。

    但近期卻發現，回收箱的衣服有被亂翻的痕跡，不只回收箱內的衣服被挑走，拿來丟的衣服都是骯髒破損，被亂翻的衣服就掛在回收箱的箱口，連清潔隊都覺得太過離奇。請警方調閱路口監視器才發現，用車子載著7、8袋的衣服，用大大的黑色塑膠袋裝著，直接就丟在人車較少的員鹿路、福三路口的回收箱外面，再把好的衣服給帶走，真的令人氣炸了！

    因此，福興鄉去年開出3張罰單，3張罰單分別是不同車主，有小貨車、休旅車與自小客車，但都是一次「丟包」7、8大袋的髒舊衣服，依照廢棄物清理法可開罰1200元到6000元，考量是初犯，裁罰每位車主1200元。

    不過，也有民眾懷疑，棄置大批髒污舊衣不排除是搬家清運業者所為，因為一般民眾只要直接交給回收車就好，不必多此一舉，還要專程丟到偏僻地點的回收箱旁。

    彰化縣舊衣回收箱因為常常爆滿，又滿地都是髒污衣物，鄉公所決定將約滿不再續約。（記者劉曉欣攝）

    「吃」不下了！彰化縣福興鄉舊衣回收箱塞滿了衣服，還可以見到翻找的痕跡。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉舊衣回收箱貼警語也照樣成為髒亂點。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉舊衣回收箱，因為衣服太多，滿到箱子的蓋子關不起來。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉的舊衣回收箱，每箱都裝到撐了，地上也堆滿了舊衣。（記者劉曉欣攝）

