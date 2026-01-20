北市二殯回饋金擴大發放但收入提列比例維持 殯葬處：權益不損

台北市議會藍綠甲動表決。（記者董冠怡攝）

「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」修正擴大回饋金發放適用範圍，從懷愛館（舊稱第二殯儀館）所在地半徑1公里擴大至1.2公里，新增5個里，今於台北市議會臨時大會表決通過，但館內收入提列2%、800萬元至12%被否決，仍維持在10%。殯葬管理處長張世昌受訪說明，市府版本綜合評估在服務量能穩定增加，館內收入隨之攀升，各里分配金額估計仍將較往年增加，居民權益不會受損的情況下，暫不調整收入提列作為回饋金的比例。

張世昌表示，中山區的第一殯儀館拆除後，包含人、車在內等所有殯葬設施服務量能全部集中到懷愛館，經調閱辛亥路、基隆路、六張犁圓環、辛亥復興路口、辛亥萬美街口等路段旅行時速等資料並比對，評估交通、空污等相關影響因子，決定修正回饋金發放適用範圍，將同心圓擴大200公尺至1.2公里。

此外，考量到一殯併至二殯後，原有回饋範圍內的里收入增加，加上服務量能穩定，去年懷愛館禮廳場次約3萬場、火化量2.8萬具，館內收入也有增加，2024年回饋金2900萬元、去年3800萬元，今年預估4100萬元，經評估新增文山區興邦里、萬盛里；信義區黎順里、雙和里與惠安里共2.5萬人，不致影響到既有民眾的權益，各里分配金額仍將較往年增加，暫不調整提列比例，而是規劃先將經費用於提升服務品質，未來如有分配不足等情形再檢討。

至於台北市回饋金中只有二殯調整兩次，他說明，原始版本是2004年通過，回饋範圍為二殯所在的大安區，以及相鄰的文山區興泰里、興旺里和興昌里；第1次調整是2008年，議員認為影響範圍不只這樣，提案擴及至信義區，當時由於文山區三里距離殯儀館約1000公尺，故以此為基準劃設同心圓，納入信義區黎忠里、黎平里與黎安里，即現行法令的版本；這次是第2次修正。

