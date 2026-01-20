週三氣溫溜滑梯恐跌破10度！ 北東防局部大雨、高山可望降雪

週三各地偏濕冷，苗栗以北及金、馬將可能有10度左右或以下氣溫發生的機率。（記者林正堃攝）

週三（21日）強烈大陸冷氣團影響，各地偏濕冷，西南部多雲，其他地區為短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區可能有局部較大雨勢發生，並且稍晚便會開始逐步降溫，苗栗以北及金、馬將有10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意保暖，中部以北到東部的高山地區有局部降雪的可能，請追雪民眾上山前務必做好準備。

中央氣象署預報，週三中部以北及東北部、東部天氣較為寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今晚至明日的氣溫會持續下降，西半部及宜蘭夜晚至清晨低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北及金、馬將有10度左右或以下氣溫發生的機率，預測明天北部及東北部高溫至高14度，花東約19度，中南部高溫約21度，若低溫與水氣配合，中部以北到東部2000公尺以上及3000公尺以上的高山有零星降雪機率。

請繼續往下閱讀...

降雨方面，週三由於環境水氣仍多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區主要為多雲天氣；離島天氣部分，澎湖陰天，14至16度；金門晴時多雲，8至14度；馬祖陰時多雲，7至11度。

關於未來天氣，天氣風險公司指出，週三至週五上午持續受強烈大陸冷氣團影響，週三至週四溫度會降至最低，北部偏濕冷，中南部日夜溫差明顯，並且中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，週五下午起水氣會減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。

氣溫方面，週三至週四各地持續偏冷，北部、東北部白天高溫只有13至16度，中部及花東地區高溫16至20度，南部20至22度，夜晚清晨各地低溫約10至15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會。週五白天起，各地逐漸回溫，北部、東部高溫20至23度，中南部高溫可達23至26度，但中北部及東北部空曠地區的夜晚清晨仍有12度或以下低溫發生機會，需多留意。

紫外線指數方面，週三新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週三受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，恐造成地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

週三基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法