冷氣團來襲！嘉義市觀光協會連6年集結社會愛心 贈物資暖街友

嘉義市觀光協會號召嘉義市商業會、嘉義和平扶輪社、市議員黃敏修等捐助物資、加菜金，寒冬送暖關懷街友。（記者王善嬿攝）

受強烈冷氣團影響，各地氣溫轉冷，嘉義市觀光協會今到人安基金會嘉義站舉辦「溫暖寒冬。點亮希望」攜手送愛公益活動，發送70至80份白米等物資以及加菜金，藉此拋磚引玉，號召各界善心人士投入愛心行動，關懷街友、弱勢民眾。

「溫暖寒冬。點亮希望」攜手送愛公益活動除嘉義市觀光協會，包括嘉義市商業會、嘉義和平扶輪社市議員黃敏修、快又潔洗衣公司、吉泰旅行社、旺萊山食品、月桃故事館、新明津美食餐廳、嘉冠喜煎餅、群香茶業，及多位善心人⼠共同參與。

請繼續往下閱讀...

嘉義市觀光協會理事長張裕隆說，協會已連續6年號召會友與社會大眾共同投入愛心行動，始終秉持「人飢⼰飢、人溺⼰溺」精神，持續扛起企業與社團社會責任；除物資，還捐助包含加菜金等13萬餘元，經費作為人安基金會嘉義站關懷街友、單親媽媽、學⼦、老貧族群所用，呼籲民眾發揮鄰⾥守望相助精神，在街頭若發現年老或體弱街友，可協助通報嘉義市政府社會處，或打衛福部1957福利諮詢專線。

嘉市商業會理事長蕭博仁說，這是很有意義活動，傳達台灣人之間愛心活動，希望繼續傳承；和平扶輪社長馮茂倉說，此次第2年參與，希望社會上每個人都能過好生活，有能力的人希望能幫助，讓每個人都能過好年。

人安基金會嘉義站長陳彥儒表示，站內穩定有30幾位街友，也會夜訪中正公園、嘉義車站前街友，天氣冷時發放禦寒衣物及餐食，並擴大服務範圍至中低收入戶、身障人士、65歲以上清寒證明民眾，農曆年將近，第36屆「寒⼠吃飽30」活動進入倒數1個月，認捐每份800元年禮、市府600元紅包，陪伴街友寒⼠過個溫暖好年。

嘉義市觀光協會等團體，今發放物資與加菜金，提前祝福過好年。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法