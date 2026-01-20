為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「遊學太子爺」第1111間廟宇巡禮 抵鳳山代天府

    2026/01/20 19:32 記者葉永騫／高雄報導
    鳳山代天府作醮， 民俗專家廖大乙（左二）奉請「遊學太子爺」前來參與監醮，受到鳳山代天府蔡忠勇（左一）的熱烈歡迎。（記者葉永騫攝）

    鳳山代天府作醮， 民俗專家廖大乙（左二）奉請「遊學太子爺」前來參與監醮，受到鳳山代天府蔡忠勇（左一）的熱烈歡迎。（記者葉永騫攝）

    鳳山代天府進行修建慶成祈安五朝王醮大典，民俗專家廖大乙供奉的「遊學太子爺」今天從新竹抵達高雄鳳山代天府參與監醮，受到代天府主委蔡忠勇的熱情接待，廖大乙表示，「遊學太子爺」最愛台灣，50年來走遍各大廟宇，鳳山代天府是第1111間的廟宇，相當有緣分。

    廖大乙表示，作醮就是廟的相關工程完工，建造「王船醮」，把地方一些無形、歹咪仔收一收，帶著一起遊天河進行修行的意思，監醮則是一種宗教儀式，用於增強神明的威靈和法力，見證、監察和增添神明的威靈，為參與者帶來平安。

    廖大乙說，最愛台灣的「遊學太子爺」50年來走過蓬萊仙島五極點，遊過日月潭、登過玉山、更是第一個搭過高鐵的神明，今天特別從新竹到高雄鳳山代天府參與盛會，也是第1111間拜會的廟宇，相當的有緣，而神明到處遊歷就是在宣揚愛家、愛台灣的理念、希望保護咱這個蓬萊仙島，這是「遊學太子爺」的宗旨和理念，尤其「遊學太子爺」還掛著「Taiwan」的令牌，就是在守護咱台灣，也呼籲大家要團結合作，不能再分你我，大家一同愛蓬萊仙島、愛台灣這個寶島。

    廖大乙強調，信仰在於心，無心就是要再多的錢母，要神明保佑都是沒用，「遊學太子爺」所標謗的就是無廟、50年來無募款，推廣的就是信仰、談錢非宗教更是他的宗旨。

    「遊學太子爺」掛台灣令牌到鳳山代天府監醮（記者葉永騫攝）

    「遊學太子爺」掛台灣令牌到鳳山代天府監醮（記者葉永騫攝）

    「遊學太子爺」拜會過的廟宇高達上千座，廖大乙拿出整箱的紅綾證明。（記者葉永騫攝）

    「遊學太子爺」拜會過的廟宇高達上千座，廖大乙拿出整箱的紅綾證明。（記者葉永騫攝）

