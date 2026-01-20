快搶！「烘焙模具界LV」將絕版 70年老店白鐵號這天熄燈

70年老店白鐵號將於1月22日熄燈。（圖翻攝自白鐵號粉專）

台北老牌烘焙用品專賣店、經營至少70年的「白鐵號」，近日傳出即將關門停業。以前有不少烘焙書都大推這間店出產的烘焙用品，許多老顧客都大讚是「烘焙模具中的LV」，如今卻要吹熄燈號，讓不少人直呼可惜。

綜合媒體報導，1950年代就創立，原本在中山區南京東路起家的「白鐵號」，後來房子改建搬家到現在位於的民生東路二段的店面，營業至今已有至少70年歷史。他們製作的烘焙用品受到許多民眾喜愛，以前有許多烘焙教學書都大推他們家的商品，好用又耐用，被譽為「烘焙模具中的LV」。老闆也自豪表示，約莫40年前幾乎全國的學校都是用他們家的瓦斯烤箱。

請繼續往下閱讀...

不過近日傳出，這間老字號將於本月22日結束營業，店家官方粉專證實此事，全店清倉大拍賣，這幾天店裡被擠爆。店家表示，「感謝大家一路以來的支持與陪伴，還記得每個週六的午後，我們一起度過幸福的烘焙時光，為家人親手做出各式各樣美味的點心，從南京東路到民生東路，走過了一甲子，讓這間小小的店，累積許多溫暖又珍貴的回憶。 」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法