    首頁 > 生活

    導師費日薪僅186元？ 教育轉型正義聯盟：近600元才是合理算法

    2026/01/20 19:01 記者林曉雲／台北報導
    教育轉型正義聯盟總召張文隆表示，導師工作確實辛苦，但換算成「每日導師費」實際約為598.5元，這才是建立在完整制度條件下的合理算法。（資料照）

    教育轉型正義聯盟總召張文隆表示，導師工作確實辛苦，但換算成「每日導師費」實際約為598.5元，這才是建立在完整制度條件下的合理算法。（資料照）

    近來有關中學導師工作負擔與導師費的討論再起，部分論述稱「導師日薪僅約186元」，引發關注。教育轉型正義聯盟總召張文隆今（20）日表示，導師工作確實辛苦，但換算成「每日導師費」實際約為598.5元，這才是建立在完整制度條件下的合理算法。

    張文隆表示，現在當導師確實比過去更辛苦，社會必須正視，但真正該討論的是學生問題複雜化、行政責任外包、支持系統不足等結構性問題，才能推動制度性的改革。

    張文隆指出，導師費的合理討論，不能只看表面金額，而必須回到現行教師授課制度本身。以高中教師為例，導師與專任教師在基本授課時數上並不相同，導師每週依法可減少四節課，本身就是制度上對導師行政與輔導工作的補償設計之一，如果刻意不把減課納入計算，只談導師費，會得出完全失真的結論。

    張文隆進一步試算指出，以目前高中教師鐘點費約每節505元計算，導師每週少上四節課，等同每週少授課所得約2020元，換算一個月約為505元×4節×4.3週，約8686元，再加上每月固定4000元導師費，導師每月實際比專任教師多出約1萬2686元，與「日薪186元」的說法存在巨大落差。

    張文隆表示，若再進一步換算成「每日導師費」，將每月多出的1萬2686元除以4.3週、每週5個工作日，導師費每日約近600元，實際約為598.5元，這才是建立在完整制度條件下的合理算法。張文隆也提醒，導師費並非僅在學期間發放，寒暑假三個月雖未帶班，仍照領導師費，共計約1萬2000元，這同樣是制度現實的一部分，不能選擇性忽略。

