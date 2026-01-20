為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    石門水庫人潮如織 桃園消防旅館演練守護遊客

    2026/01/20 18:50 記者李容萍／桃園報導
    桃園市消防局第四大隊於今日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。（高平分隊提供）

    桃園市消防局第四大隊於今日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。（高平分隊提供）

    桃園市龍潭區川賦商旅前身為石門勞工育樂中心，鄰近石門山及石門水庫等知名觀光景點，春節期間常吸引大量登山客與旅遊人潮入住。桃園市消防局第四大隊因應春節連假人潮，並強化旅宿場所的消防安全與災害應變能力，今（20）日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間防災作為。

    此演練模擬商旅建築內部發生火災情境，消防人員依照災害應變程序進行現場指揮與搶救行動，並實地了解建築結構、空間配置及避難動線等關鍵資訊。透過實地操作，提升消防同仁面對旅宿場所火災時的應變能力，也同步檢視場所整體安全設施與災害應變機制的完善程度。

    消防局第四大隊長陳莉婷表示，春節期間民眾返鄉、出遊及登山活動頻繁，旅宿場所一旦發生災害，恐影響人員安全甚鉅。藉由事前演練，不僅能讓消防人員熟悉轄內重要觀光與旅宿場域，也有助於場所提前發現潛在風險，降低事故發生機率。

    至於「預防重於搶救」始終是防災工作的核心理念，春節連假期間，各類旅宿及公共場所應持續落實消防安全管理與設備維護，並配合消防單位相關防災措施，共同守護民眾在石門山、石門水庫及周邊地區旅遊與住宿的安全，讓大家都能平安歡度春節假期。

    桃園市消防局第四大隊於今日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。（高平分隊提供）

    桃園市消防局第四大隊於今日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。（高平分隊提供）

    桃園市消防局第四大隊於今日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。（高平分隊提供）

    桃園市消防局第四大隊於今日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。（高平分隊提供）

