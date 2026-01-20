人安基金會羅東站辦圍爐禦寒 盼各界愛心接力助寒士過冬

人安羅東站今天舉辦圍爐禦寒，受邀寒士提早感受圍爐溫度，一道道熱食暖了身體，也暖了心。（圖由人安羅東站提供）

強烈冷氣團襲台，人安基金會羅東站今天（20日）邀請宜蘭縣內寒士參加圍爐禦寒，由曾為餐廳主廚，有40年掌廚經驗的寒士阿和師發揮職人精神，將「寒士吃飽30」防飢年禮的7道年菜加工烹調，讓受邀寒士提早感受圍爐溫度，一道道熱食暖了身體，也暖了心。

今天是24節氣中最後一個節氣「大寒」，象徵一年中最寒冷時節，根據氣象預報指出，強烈冷氣團南下，急凍降溫，對露宿街頭的寒士而言，低溫不只是寒冷，更是生命威脅。

為讓寒士在嚴寒節氣吃得飽、撐得住，宜蘭縣唯一的寒士專責機構人安基金會羅東站，在服務據點舉辦圍爐禦寒，一併為人安「寒士吃飽30」活動，向各界募款。站長張家祥說，「寒士吃飽30」已邁入第36屆，宜蘭縣今年有320名受助對象，包括寒士、清寒單親媽媽及學子，將發給每人一份價值800元防飢年禮與600元應急紅包。

張家祥說，人安羅東站預計2月2日啟動「寒士吃飽30」，目前約募到一半經費，剩下的50％缺口亟需各界慷慨解囊，人安羅東站電話：03-9617706。

人安羅東站今天舉辦圍爐禦寒，盼各界愛心接力助寒士過冬。（圖由人安羅東站提供）

有40年掌廚經驗的寒士阿和師發揮職人精神，將「寒士吃飽30」防飢年禮年菜加工烹調。（圖由人安羅東站提供）

人安羅東站將發給受助對象每人一份價值800元防飢年禮與600元應急紅包。（圖由人安羅東站提供）

