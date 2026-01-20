私大年終獎金受關注 東吳、銘傳、中國科大：依例發放

中國科大去年歡度創校60年，董事長上官永欽捐100萬美元成立上官業佑恩澤基金，並加碼提撥績效獎金。校長陳振遠今表示，年終獎金隨薪水於2月5日發放。（資料照）

農曆年即將來臨，中國文化大學教職員投訴指，未依例在今日收到年終獎金，引發同仁焦慮；校方則表示今年農曆過年比較晚，會在春節前10日核發。受少子化影響生源減少，各私立大學今年是否有年終獎金受關注，銘傳大學、中國科技大學和東吳大學都會依例發年終獎金；台北海洋科技大學和聖約翰科技大學說明，目前尚未定案。

中國科大校長陳振遠受訪表示，中國科大董事長上官永欽強調打造幸福校園，連續二年新生註冊人數也逆勢上漲，去年底是學校60週年，上官永欽捐100萬美元成立上官業佑恩澤基金，並加碼提撥績效獎金，今年學校依例發年終獎金，預計2月5日隨薪水發出。銘傳大學校方表示，今年一樣會發放1.5個月年終獎金，將比照公務員發放年終獎金的日期。東吳大學校方也表示，會依往例正常發放。

台北海洋科大主秘鄭來長表示，目前尚未確定；聖約翰科技大學校長唐彥博也表示，各校情況有所不同，該校尚未確定。

文大基層教職員投訴表示，歷年慣例皆於1月20日發放當月薪資併同年終獎金，然而今日查看帳戶時，卻發現年終獎金未入帳。文大校方則說明，年終獎金發放時間均比照軍公教人員發放日程，於春節前10日核發，軍公教人員發放時間為2月6日，文大依往例發放。

