不肖人士以北投焚化廠名義辦活動 環保局澄清：非授權舉辦、已報警

近日民眾反映網路上出現疑以「北投焚化廠」名義舉辦活動，報名表單要求填寫個資。台北市環保局北投焚化廠今（20日）說明，已報警處理，也鄭重澄清該活動非焚化廠或環保局授權辦理。

北投焚化廠表示，目前僅辦理今年1月31日的環境教育活動，且已於115年1月14日截止報名，並無其他對外受理報名的活動。凡依法蒐集之報名資料，均依《個人資料保護法》規定妥善管理，僅限活動相關用途，並於活動結束後即予刪除，不另作他用。

北投焚化廠已同步於官網發布澄清公告，提醒民眾切勿點選或填寫來源不明之活動連結，並請以焚化廠官網及台北市環保局臉書公告資訊為準。

北投焚化廠並呼籲，面對網路訊息應多加查證，共同防範不實活動及個資外洩風險。

另，根據數發部網路詐騙通報查詢網（連結：https://fraudbuster.digiat.org.tw/accessibility/detail?listType=H&id=6968699a98d356070b189110），已確認活動為詐騙訊息並於今日下午通知Google移除表單連結。

