養寵物未必能治癒憂鬱 專家：先顧好自己再談照顧生命

科學證實，貓比狗更能療癒人類，前提是飼主須具基本照顧能力，並能理解動物的自然行為。（彭博）

「養隻貓，或許心情會好一點」，一名長期飽受精神疾病所苦的24歲男子，原本希望透過領養貓咪撫慰內心、穩定情緒，結果情緒失控，將貓咪活活摔死，事件引起議論。專家指出，寵物確實可能為部分人帶來陪伴與安定，但前提是飼主具備足夠的自我照顧能力與情緒穩定度，否則療癒可能反而成為壓力，甚至演變成傷害。

彰化醫院精神科職能治療師蔡雨芊指出，寵物療癒效果有前提：飼主須具基本照顧能力，並能理解動物的自然行為。然而部分躁鬱症或具邊緣型人格特質者忍耐挫折的能力偏低，因此當寵物出現不親人、抗拒或咬人等本能行為時，容易被患者解讀為「被拒絕」或「失控」，瞬間引爆激烈情緒反應。

「必須先照顧好自己，才有能力照顧其他生命」，蔡雨芊表示，想透過照顧生命來療癒是好的出發點，但若要養寵物，她建議身邊需有能在旁協助、陪伴甚至督導的家人或照顧者，若缺乏資源，可從種植物開始（如種豆芽菜），透過日常澆水、觀察病蟲害，評估自己是否能穩定承擔照顧責任，再循序漸進。

她也分享成功案例，曾有位病情穩定的思覺失調症學員，在持續復健與支持下，成功將撿到的奶貓養大，而自身狀態也恢復穩定，但前提是「病情穩定」、「有支持系統」及「循序漸進」，不過她強調，若當事人有明顯自傷、傷人或失控傾向，應優先接受治療，而非領養動物

諮商心理師周欣儀指出，從心理層面分析，陳男罹患非典型雙極性情感疾患，並伴隨邊緣型人格特質，代表其情緒調節機制長期脆弱。當內在空虛與低落出現時，領養貓咪被視為一帖「藥方」，但當貓咪展現生物本能行為，大腦可能瞬間將其解讀為威脅或背叛，在缺乏衝動控制下，情緒直接轉化為暴力行為。

周欣儀也指出，陳男試圖與貓建立理想化的安全連結，這種依附關係的過度期待，一旦破滅時，會將貓咪會從「救贖者」變成「敵對者」，情緒反彈往往更劇烈。她提醒，真正的療癒必須建立在穩定的心理結構上，生命不該被當成治療工具，唯有先安頓好自己，才有能力與另一個生命建立健康的連結。

諮商心理師周欣儀指出，寵物確實可能為部分人帶來陪伴與安定，但前提是飼主具備足夠的自我照顧能力與情緒穩定度。（周欣儀提供）

