中小學校事會議存廢 教部：不宜簡化為二選一

中小學校事會議改革案上路，主張廢除校事會議的全國教師工會總聯合會（全教總）預計本週日上街遊行，推動校事會議制度創設的人本教育基金會則發表強烈聲明反對廢除。教育部今（20）日晚間說明，將在確保學生權益與教師工作權之平衡前提下，審慎推動制度調整，相關討論不宜簡化為「存廢二選一」。

教育部強調，校事會議與教評會的制度定位，一貫立場是回到校園整體信任與申訴制度是否成熟運作來檢視，制度的長遠方向，必須建立在校園信任逐步修復、申訴機制穩定運作的基礎之上，並非短期內即可簡化為單一制度選項，相關討論應聚焦制度是否真正有助於支持教學、穩定校園，而非陷入對立。

教育部指出，教育部是學生的教育部，也是教師與家長的教育部，更是全民的教育部，校園成員不僅包括教師，也涵蓋學生、家長及學校行政人員，任何制度設計的核心目標，都在於保障學生權益的前提下，尊重教師專業，營造安全、穩定且友善的學習環境，教育政策的推動，必須在不同角色與期待之間取得平衡，而非偏向單一立場。

教育部說明，校事會議制度原係為健全不適任教師處理機制而設，回應兒少權益保護與校園安全的社會期待，但近年實務運作中，外界反映部分案件未能有效分流，輕微爭議亦進入正式程序，增加教師心理壓力與學校行政負擔。對此，教育部已持續透過修法、公聽會及多元溝通管道，廣泛蒐集教師團體、民間團體與地方政府意見，檢討重點聚焦於案件分流、程序適用的釐清，以及防止檢舉機制遭不當利用。

教育部表示，目前並無廢除校事會議制度的規劃，將以半年為期進行檢視，持續追蹤制度對校園實務的影響，作為精進配套與後續修法的參考，而非預設制度存廢的方向。

針對教育部長鄭英耀昨在立法院答詢表示「期待教師回學校把學生教好」，引發部分教師不滿。教育部澄清，從未也不會質疑第一線教師的教學專業與教育投入，鄭英耀過去多次強調，台灣能維持相對穩定且高品質的教育體系，關鍵在於第一線教師長期、專業且持續的付出，這也是教育部推動各項政策時始終放在心中的核心價值。

教育部說明，鄭英耀的答詢係就校事會議制度整體檢討方向進行說明，原意在於檢視制度是否造成不必要的壓力與負擔，並期待透過合理調整，讓教師能在穩定可預期的制度環境中，安心專注於教學與陪伴學生。

對於教師依法表達意見、進行陳情或集會行動，教育部表示尊重，並重視教師團體所提出的各項訴求。未來持續透過對話與檢討，尋求更符合校園現場需求的平衡方案。

