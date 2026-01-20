為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市勞工局陳姿伶獲選廉潔楷模 市長陳其邁表揚

    2026/01/20 18:29 記者黃良傑／高雄報導
    高市勞工局廉潔楷模陳姿伶（右）獲市長陳其邁表揚。（高市勞工局提供）

    高市勞工局推動廉能施政成果，今（20）日傳捷報，職業重建科科員陳姿伶在身心障礙者就業服務與精神障礙者社區支持業務中，展現高度專業與廉政操守，深化廉能治理文化，恪守廉潔、積極防弊及卓越服務績效，獲選高市府今年廉潔楷模，陳其邁於市政會議上公開表揚。

    陳姿伶負責「身心障礙者支持性就業服務計畫」及「強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫」，經手逾二千萬元勞務採購，招標前即嚴謹檢核契約與需求，執行中秉持專業與公正，建立透明互信的行政流程。

    另在預防弊端上，結合內部控管，透過績效彙整、抽訪與系統查核，強化委外監督；並於民眾檢舉時即時查證，促使廠商改善並追回款項，展現廉政預防效益。

    勞工局指出，促進身心障礙者就業、建構完善支持性就業服務體系，是勞工局重要的服務工作項目，要達成工作任務並提升服務品質，必須透過嚴謹的制度化管理與積極的跨網絡合作。

    勞工局長江健興表示，陳姿伶以高度廉潔自律、專業精神與為民服務的熱忱，將廉政理念落實於第一線業務執行，不僅捍衛公務廉潔的紀律，更為弱勢勞工創造實質助益，充分展現勞工局廉能治理與專業服務並進的最佳典範，值得全體同仁學習與肯定。

