    首頁 > 生活

    拜月老搶「老公」演唱會門票 偶像周邊成武廟另類供品

    2026/01/20 18:11 記者王姝琇／台南報導
    為信眾搶演唱會票，台南祀典武廟月老開啟新業務。（記者王姝琇攝）

    為信眾搶演唱會票，台南祀典武廟月老開啟新業務。（記者王姝琇攝）

    追星族拜月老的奇景近期越來越夯，不少迷妹分享拜完月老後就沒有搶不到的票，儼然成為月老的新業務項目！陳姓資深迷妹說，偶像視同「老公」，拜月老理所當然，但前提是有信仰還不夠，口袋還要有一點深度。

    祀典武廟是台南四大月老之一，原本月老牽紅線的業務就相當繁忙，現在又多了項新項目－幫迷妹搶「老公」演唱會門票！陳姓資深迷妹表示，據了解這個風氣最早源自霞海城隍廟，因為追星如同談戀愛，參拜月老有助牽起與偶像間的紅線，讓粉絲有機會順利親眼見上一面，包括見面會、演唱會等，尤其演唱會需要搶好位置、序號抽門票都是。

    至於要準備什麼「供品」？陳姓資深迷妹說，每間廟的月老喜歡的東西不一樣，祀典武廟可能就是甜食、糖果或麻糬之類的，最重要的是，要加上偶像「老公」的詳細資料，例如偶像小卡、娃娃、手燈及各式各樣偶像代言的商品，還有演唱會座位表，也可以看到乖乖餅乾包裝上寫滿搶票成功的許願，大家都會自己手寫比較有誠意。

    台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。（記者王姝琇攝）

    台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。（記者王姝琇攝）

    台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。（記者王姝琇攝）

    台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。（記者王姝琇攝）

    台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。（記者王姝琇攝）

    台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。（記者王姝琇攝）

