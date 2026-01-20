斥資逾4000萬 台南善化糖業文物館預計第3季完成

立委郭國文（右）與市議員黃肇輝（左）等人會勘善化糖廠糖業文物館進度。（記者劉婉君攝）

台南善化糖廠利用閒置倉庫，打造製糖產業文物館，並在館外打造糖鐵車站意象，預計第3季完工，初期將採預約方式開放民眾參觀。

立法委員郭國文、台南市議員黃肇輝今（20）日邀集經濟部、文化部、台南市政府及台糖公司等單位，前往善化糖廠會勘糖業文物館的進度。台糖台南區處處長郭建宏表示，糖業文物館軟硬體共將投入超過4000萬元設置，由於去年初地震及下半年的颱風影響，目前進行文物館倉庫屋頂修繕工程發包，未來完工後，將依早期製糖過程的農、工、運、管、民生等5大面向策展。

請繼續往下閱讀...

郭國文強調，善化糖廠是國內唯二仍在運作的糖廠之一，擁有超過120年歷史，至今保有日治時期製糖設備與完整的文史檔案，具備無可取代的產業文化價值。雖然因法令限制，短期將先以「善糖文物館」模式經營，預計今年下半年試營運、明年正式開幕，讓民眾近距離認識製糖產業之美，要求文化局加強輔導台糖策展與運作，長期則請文化部指導，朝向專業博物館量能穩健推展，打造市民有感，且充滿「台南味」的文化生活空間。

黃肇輝表示，將在議會監督、協助市府編列相關配合款，確保地方與中央步調一致，讓善化糖廠成為台南重要的文化觀光亮點。

善化糖廠利用既有倉庫改造成為糖業文物館（記者劉婉君攝）

糖業文物館外營造糖鐵火車站意象。（記者劉婉君攝）

文物館外的糖鐵火車站，早期糖鐵火車頭及車廂正在整修中。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法