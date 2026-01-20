為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    逾千社子島居民反區徵 市府：依法回覆、併送內政部審查

    2026/01/20 18:07 記者何玉華／台北報導
    社子島自救會今天上午前往內政部遞交逾千位居民「反對區段徵收」意見書副本，地政司簡任視察張則民代表內政部接下陳情書，並表示將帶回相關意見。（記者田裕華攝）

    社子島自救會今（20）天上午到內政部遞交逾千名居民的「反對區段徵收」意見書副本，提出3大訴求，呼籲內政部拒收、拒審社子島區段徵收計畫書，北市府與居民協商保留既有聚落的新都市計畫草案。台北市地政局土地開發總隊總隊長范乾峯表示，已收到自救會共1155份陳情書，其中629份具地主身分，將分別回覆說明，並將意見及回覆內容併同區段徵收計畫書送內政部審議。

    據了解，土開總隊去年辦理協議價購，土地所有權人可以陳述意見；自救會把陳述意見影印後，去年12月挨家挨戶簽名蒐集逾千份，今天將副本遞交到內政部。

    范乾峯表示，清查上千份的連署書中，有629份簽署人具地主身分，會依照土徵條例以府函逐一、逐案回覆說明；另外400多份成年設籍的居民，未具地主身分，會用陳情案的方式逐一回覆，所有內容都會納入區段徵收計畫書中，送到內政部審議。

    他表示，若從數字上看，社子島總地主約1萬2000多人，今天提出反對的629人，不過佔5%，有95%是贊成區段徵收。對於訴求剔除9大聚落，2018年內政部通過都市計畫，規劃以區段徵收辦理時，有附帶決議由都發局辦理剔除的申請，當時已剔除4處範圍；之後透過都市計畫變更為再發展區，2024年通過區徵範圍時，再新增剔除24筆土地。

    土開總隊去年依土地徵收條例辦理協議價購會議、區段徵收公聽會等程序，目前進行地主陳述意見單逐一回覆，相關內容將納入區段徵收計畫書，預計今年第一季送出區段徵收計畫書；待內政部審查通過後，才能啟動徵收作業。

