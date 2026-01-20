為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    表決出爐！北市二殯回饋金擴大發放範圍 收入提列維持10％

    2026/01/20 18:06 記者董冠怡／台北報導
    台北市議會今天投票表決「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」擴大回饋金範圍與比例。（記者董冠怡攝）

    台北市議會今天投票表決「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」擴大回饋金範圍與比例。（記者董冠怡攝）

    「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」擴大回饋金範圍與比例，今天下午在台北市議會進行表決，「通過」回饋金範圍從「懷愛館」所在地半徑1公里擴大至1.2公里，新增文山區興邦里、萬盛里，以及信義區黎順里、雙和里與惠安里，但殯儀館實際收入提列仍維持10%，增加2%至12%的部分則「否決」。

    社民黨籍議員苗博雅表示，回饋範圍擴大本是美事，台北市政府卻提不出具有科學根據、足以說服的理由，執意推動，讓大安區53位里長難以接受，引發爭端，且市府也不願提高收入提列比例，態度強硬，里長們擔心未來會不會又隨時擴張，分得的回饋越來越少，此等作法使在地議員非常為難。

    民進黨籍議員王閔生指出，不是為了反對而反對，如果市府硬要擴大範圍，除了詳細說明交通影響到底有多大，目前看來欠缺溝通，或應把餅做大，殯儀館實際收入提列增加2%，相當於800萬元，避免犧牲既有領取回饋金里的權益，至少還能保持和諧，可是表決過程中，變成政黨對決，非常可惜。

    民進黨籍議員簡舒培說，決策攸關大安區的回饋金，不過先前在法規委員會審查時，完全沒有大安區議員的意見，違反民主機制。大安區向來是國民黨傳統優勢選區，但在這一次表決中，大安區的國民黨籍議員竟然反對爭取把餅做大，質疑是否國民黨有下令只能支持市府版本，以黨領政「輾壓」大安區，不對也很不公平。

    她也提到，回饋金不是不能討論，為何獨獨只有二殯兩度調整，其他都沒有，難道真的是越支持國民黨，越要被吞打嗎？令人無法接受。

    「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」分成兩部分表決，收入提列增至12%，在場50人中，22人贊成、26人反對、1人棄權，議長不參加投票。戴錫欽宣布維持委員會通過的10%。

    反對擴大回饋金適用範圍方面，在場51人中，19人贊成、31人反對，議長不參加投票。戴錫欽宣布按照委員會條文通過。

