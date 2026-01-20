台鐵春節又加開班次了 1/23零時起可購票

台鐵公司將在今年春節加開疏運列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（20日）宣布，因應今年春節連續假期疏運旅客需要，自2月12日（週四）起到2月23日（週一）全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號列車，32班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加6.7%。

今年春節疏運期間（2月12日-2月23日），西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票，但禁止進入6車騰雲座艙，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵公司表示，加開列車訂在1月23日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

