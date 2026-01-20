充滿父愛的青農果園評鑑奪冠 工程師苦熬成為「場長」

品相飽滿的釋迦，都出自嚴格把控的無毒果園。涂新育拿出以往工程師專業的精神培育出冠軍釋迦。（記者劉人瑋攝）

台東農改場20日舉辦鳳梨釋迦果園評鑑競賽，由青農涂育新奪得冠軍。原本在矽品擔任工程師的涂育新為了小孩來到台東務農，歷經尼伯特風災本想放棄回西部，但在農改場技術支持、師傅與前輩加上自己不放棄下，致力栽種無毒水果，從晶圓廠員工成為「場長」。他說，「農業做得好，收入不遜於晶圓廠」。

參賽27位果農中，7人光在果園管理、生產履歷就被刷下，涂育新除了田間管理良好，還把以往工作「製程」心態放入果園中，不僅生產履歷做得齊，對栽培管理、健康安全及肥培管理等項目都能維持高標準。有意思的是，頒獎典禮受訪後不久，涂育新就以「要載小孩」匆忙離去，原來看好農業、收入是他繼續務農的原因，但關鍵點還是為了小孩。

涂氏夫妻原在矽品任職工程師、年收入百萬，但輪班時間不同讓二人同住一屋卻朝夕不見，最後為了求子、追求更沒壓力的生活，11年前涂育新「嫁」回妻子娘家台東，以往積蓄也全花光。

台東農改場每年都會規劃辦理鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽，受到海葵、小犬及康芮等颱風連年影響活動已停辦2年。涂育新說，當年回台東時，因鳳梨釋迦熱門也跟著種，3年後原準備可以收成，孰料繳交農會貸款時慘遇尼伯特風災，「這幾年的風災還不是最慘的，當年樹倒三分之二，就想回晶圓廠算了」。

涂育新想走回頭路，人生卻有新篇章，小孩子出生，務農的師傅、前輩們紛紛勸他留下，加上農改場大力技術支持，如今他的果園都是當年救活的釋迦樹。他說，硬是將倒樹扶正還可能加速果樹死亡，直到專家從根系、土壤等協助指導才慢慢救活果樹，讓自已更有信心與實力留在台東育兒，如今還在台東專校就讀園藝、從頭開始，相信總有一天，務農收入絕對可以不輸在晶圓廠任職。

