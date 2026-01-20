台灣65歲以上占人口20.06％ 陳時中：超越「超高齡社會」門檻

行政院政委陳時中。（資料照）

行政院政委陳時中今日主持「行政院長期照顧推動小組第24次會議」時表示，據最新人口統計資料，截至2025年12月底，65歲以上人口已占全國總人口的20.06%，首度超越「超高齡社會」門檻。「長期照顧十年計畫3.0」已於去年12月31日正式核定，長照3.0整體政策方向，將由過去2.0階段著重量能擴張，進一步深化為「醫養結合」、「導入智慧醫療技術」與「服務品質的全面提升」。

行政院長期照顧推動小組今日聽取衛福部「長照3.0規劃：長照人力培育」、教育部「長期照顧養成教育推動成果暨長照3.0計畫精進策略」及勞動部「培訓照顧服務員成果暨長照3.0計畫精進策略」報告案。

陳時中表示，長照3.0的核心目標，是打造一個讓每位長者都能「活得久、也活得更好」的照顧體系。未來政策將強化中重症照顧，推動出院準備服務與長照體系的無縫接軌，同時導入智慧醫療及資料分析，整合居家醫療與長照服務，提升照護服務的延續性與精準度，促進長期照顧體系的穩健發展。

陳時中進一步說，依據最新人口統計資料，截至2025年12月底，65歲以上人口已占全國總人口的20.06%，首度超越「超高齡社會」門檻。在青壯年人口持續下滑的趨勢下，如何確保穩定充足的長照服務人力及完善的培訓制度，將是推動長照3.0的關鍵核心議題。

陳時中指出，本次會議三項報告案，重點皆聚焦於長照人力相關議題及精進作為，與會者包括中央各部會代表、具實務經驗的專家學者、相關團體代表，長照人力的培育與留任，有賴跨部會、跨領域的公私協力。期盼各界能從實務經驗出發，就人力留任、專業轉型等議題提出具建設性的指導與建議，共同為長照3.0奠定最穩健的人力基石。

陳時中也說，失智照護主題獲高度關注，未來將持續推動相關工作。另外，就長照人員「基本能力」的界定，陳表示，面對龐大且多元的專業需求，如何在深度與廣度取得適當平衡極為重要，現行分級制度有必要檢視是否與時俱進，並回歸整體長照與照福體系的設計理念，避免過度增加訓練課程負擔，請衛福部進一步研議。

針對長照專業中非核心工作的處理方式，陳時中建議，將非核心項目抽離須格外謹慎，尤其在派案制度設計上，應清楚區分「分級派案」與「分類派案」中薪資與專業的差異。他指出，核心照顧工作中仍會有分級派案的必要，但若誤將分級派案導向僅有分類派案，造成服務被切割零碎，且同一服務時段會有多名服務人員到案家提供服務，恐對使用者造成適應困難，也可能降低服務提供者效率，相關制度須審慎檢討與精進。

關於運用就業獎勵，鼓勵失業勞工投入照顧服務工作方面，陳時中則說，單純反覆給予獎勵而未設計階梯式機制，恐需再行思考，除協助失業者重返職場外，也應釐清問題究竟出於勞工端或雇主端。另外，鑑於中高齡就業服務方案已逐步擴展，並由勞動部積極推動，請勞動部於下次會議中，針對就業獎勵制度的精進措施，以及如何與長照體系中非核心工作進行適切串聯提出說明；並請衛福部就核心人力、非核心人力及相關照顧分工，提出進一步完整報告。

