為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北大學和勤業眾信簽合作備忘錄 4大核心培育新世代專業人才

    2026/01/20 17:42 記者黃政嘉／新北報導
    台北大學永續創新國際學院院長詹佳縈（左起）、勤業眾信顧問業務服務營運長吳佳翰、台北大學商學院院長黃啟瑞簽署產學合作備忘錄。（台北大學提供）

    台北大學永續創新國際學院院長詹佳縈（左起）、勤業眾信顧問業務服務營運長吳佳翰、台北大學商學院院長黃啟瑞簽署產學合作備忘錄。（台北大學提供）

    台北大學商學院、永續創新國際學院攜手勤業眾信聯合會計師事務所，今天共同簽署產學合作備忘錄，雙方將以「人工智慧科技與治理、永續轉型、金融犯罪防制與舞弊偵防、併購與企業策略」4大主題為核心，整合學術研究與企業實務，深化教學、研究與人才培育的長期合作。

    台北大學校長林道通表示，校方長期致力於學術研究與跨域教學的深化，近年也聚焦跨域融合、AI賦能、多元創新、雙軸轉型等面向，商學院與永續創新國際學院也持續投入AI、永續、金融人才的系統性培育，此次合作，不僅讓企業實務與校園研究形成更緊密的互動，也為學生打造具前瞻性與實務深度的學習場域。

    勤業眾信聯合會計師事務所董事張耿禧指出，事務所多年來與台北大學緊密合作，從開立實務課程、校園徵才到專業實習，皆展現事務所高度重視北大的學術能量與人才養成，期盼透過產學攜手，為人才培育與社會發展，創造更具實質效益的成果。

    台北大學商學院院長黃啟瑞指出，商學院在管理、財務與企業策略領域，具備完整的教學與研究基礎，並持續關注AI、永續發展趨勢對企業決策、風險管理與商業模式的影響，國際化是商學教育重要的發展指標，倚藉勤業眾信長期累積的國際化視野與跨域實務能量，未來將共同推動相關研討會，並透過辦理創意商業競賽，提升學生的實務競爭力。

    台北大學永續創新國際學院院長詹佳縈表示，學院匯聚來自不同背景的學生，以整合的教學和科研資源，培育具備永續發展視野及專業，此次攜手勤業眾信推動聯合課程與實習計畫，盼能整合AI與永續治理等議題，培育能因應國際趨勢的專業人才。

    台北大學商學院、永續創新國際學院今攜手勤業眾信聯合會計師事務所，簽署產學合作備忘錄。（台北大學提供）

    台北大學商學院、永續創新國際學院今攜手勤業眾信聯合會計師事務所，簽署產學合作備忘錄。（台北大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播