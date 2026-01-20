台北大學和勤業眾信簽合作備忘錄 4大核心培育新世代專業人才

台北大學永續創新國際學院院長詹佳縈（左起）、勤業眾信顧問業務服務營運長吳佳翰、台北大學商學院院長黃啟瑞簽署產學合作備忘錄。（台北大學提供）

台北大學商學院、永續創新國際學院攜手勤業眾信聯合會計師事務所，今天共同簽署產學合作備忘錄，雙方將以「人工智慧科技與治理、永續轉型、金融犯罪防制與舞弊偵防、併購與企業策略」4大主題為核心，整合學術研究與企業實務，深化教學、研究與人才培育的長期合作。

台北大學校長林道通表示，校方長期致力於學術研究與跨域教學的深化，近年也聚焦跨域融合、AI賦能、多元創新、雙軸轉型等面向，商學院與永續創新國際學院也持續投入AI、永續、金融人才的系統性培育，此次合作，不僅讓企業實務與校園研究形成更緊密的互動，也為學生打造具前瞻性與實務深度的學習場域。

請繼續往下閱讀...

勤業眾信聯合會計師事務所董事張耿禧指出，事務所多年來與台北大學緊密合作，從開立實務課程、校園徵才到專業實習，皆展現事務所高度重視北大的學術能量與人才養成，期盼透過產學攜手，為人才培育與社會發展，創造更具實質效益的成果。

台北大學商學院院長黃啟瑞指出，商學院在管理、財務與企業策略領域，具備完整的教學與研究基礎，並持續關注AI、永續發展趨勢對企業決策、風險管理與商業模式的影響，國際化是商學教育重要的發展指標，倚藉勤業眾信長期累積的國際化視野與跨域實務能量，未來將共同推動相關研討會，並透過辦理創意商業競賽，提升學生的實務競爭力。

台北大學永續創新國際學院院長詹佳縈表示，學院匯聚來自不同背景的學生，以整合的教學和科研資源，培育具備永續發展視野及專業，此次攜手勤業眾信推動聯合課程與實習計畫，盼能整合AI與永續治理等議題，培育能因應國際趨勢的專業人才。

台北大學商學院、永續創新國際學院今攜手勤業眾信聯合會計師事務所，簽署產學合作備忘錄。（台北大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法