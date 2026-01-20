麥寮產業園區已送內政部都委會審議 開發後估可提供7千工作機會

麥寮綠色產業科技加值園區預定地。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府推動麥寮綠色產業科技加值園區，計畫導入創新關鍵材料製造技術等產業，縣府（20）日在麥寮召開說明會，城鄉處長林長造表示，計畫已送內政部都市委員會審議，開發後預估可創造200多億元年產值，並創造7000個工作機會。

林長造指出，麥寮綠色產業科技加值園區位在台塑六輕東南側，緊鄰麥寮都市計畫區，面積約176公頃，規劃有產業專用區、住宅區、商業區及多處公園、停車場等公共設施。

林長造說，產業用地約有30公頃作為招商設廠使用，未來希望引進關鍵材料，支持電子、汽車、航太、紡織、包裝等多元領域應用，預估年產值約213億元，可提供7000人就業機會。

麥寮鄉長許忠富出席說明會指出，期待麥寮產業園區可能早日開發，讓更多產業進駐，增加就業機會，帶動地方經濟發展，公所目前正辦理麥寮都市計畫第3次通盤檢討，未來也會與縣府推動的產業園區結合，讓整個規劃更完整，公所會與縣府配合推動。

縣長張麗善表示，麥寮綠色科技產業園區已獲雲林縣都市計畫委員會審議通過提報內政部，內都委會去年9月召開第1次專案小組審議，通過後即可進行相關程序，今天說明會中地方關切的聯外道路、周邊道路拓寬及園區住商用地面積等問題，縣府與公所協調會搭配正在辦理的都市計畫第3次通盤檢討，納入地方意見，提供舒適宜居的空間。

雲林縣府在麥寮召開麥寮綠色產業科技加值園區說明會。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善說明麥寮綠色產科技加值園區目前推動進度。（記者黃淑莉攝）

