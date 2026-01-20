學起來！台灣旅客「結帳1舉動」 獲日本店員一致好評大讚

有台灣遊客分享，他到日本免稅商品消費時，為了加快結帳流程，特別在自己的護照內頁附註一張「簽證在這」的指示貼紙，實測結果引發熱烈討論。示意圖。（資料照，彭博）

近年台日交流頻繁，不少台灣民眾每年的出國旅遊首選，幾乎都是飛往日本各地觀光。近期一名台灣遊客分享，他到日本免稅商品消費時，為了加快結帳流程，特別在自己的護照內頁附註一張「簽證在這」的指示貼紙，實測後讓許多日本店員驚喜不已，紛紛朝他露出微笑與讚賞，貼文曝光後，迅速引發眾人熱烈討論。

據悉，一名台灣網友在社群平台Threads發文表示，自己先前曾在Threads看到其他人分享，出發前往日本旅遊前可以準備一張寫著「こちらです」的日文指示貼紙，屆時在日本免稅商店結帳時，能讓日本店員快速確認外國籍旅客入境審查後，被日本海關張貼的「上陸許可證印」位置。原PO近期正好要去日本旅遊，決定親自測試看看這個方法。

原PO回憶，實測結果出乎意料，多數日本店員一看到貼紙就會笑出來，有的店員會直接念出貼紙上的文字，甚至拿給身旁的同事一起看。他補充，無印良品店員朝他稱讚「You are so kind（你真是太貼心了）」，松本清店員則以日語驚呼「え、素晴らしい！（哇，太棒了）」，證實這個貼心小舉動，能為忙碌的店員帶來一點歡樂。

不僅如此，原PO還熱心分享使用更順暢的操作方式：首先翻到護照中有照片的那一頁面，將護照交給店員後，店員就會開始往後翻找簽證頁，看到貼紙後就能立即辨認。他還建議使用「可移除」的「書籤貼紙」，寫好字後再將不同方向的備用貼紙，貼到護照的最後一頁，等過海關蓋好入境章與上陸許可證印後，再挑一張適合的貼紙貼上。

該文一出，掀起大批網友關注與熱議，「這好貼心，先學起來」、「真的很需要，學到了」、「原來可以這樣！謝謝分享」、「好讚！我也要學起來，今年開始執行！」、「好喜歡這種不造成別人負擔、又剛剛好的貼心」、「覺得非常需要，學到了！護照每頁都是日本簽證，自己都翻不到這次入境的到底在哪，每次買免稅都有點不好意思」。

另外，還有自稱目前是藥妝店店員的網友留言，認為這種貼紙標示「非常實用又很可愛」，不僅方便旅客，也能為店員帶來愉快的工作小確幸。

