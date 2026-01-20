為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    工業區圍住宅區遭質疑 台南柳科三期環評再審

    2026/01/20 17:59 中央社
    圖為柳科三期模擬圖。（台南市府提供）

    圖為柳科三期模擬圖。（台南市府提供）

    台南市政府規劃柳科第三期計畫，今天進行環評初審。環評委員認為，現規劃住宅區四面被工業區包圍，易有空污、異味等影響，要求釐清區內設住宅區的必要性，補充修正後再審。

    環境部今天召開「台南市柳營科技園區第三期環境影響說明書」專案小組初審會議。

    本案開發單位為台南市政府，開發基地位於台南市柳營區大脚腿段及路東段等，申請使用面積約87.52公頃；配合「大南方新矽谷推動方案」中「智慧機器人核心基地」，承接南方科技S廊帶機器人產業發展政策，預估吸引就業人口約3000人。

    環評委員直言，本案開發基地緊鄰學校，且開發區域中間有既有住宅，並規劃新住宅區，雖然設隔離綠帶，但評估工業區空氣污染、異味情況仍然顯著；環委並舉高雄大林蒲為例，大林蒲三面被工業區包圍，導致嚴重環境問題與遷村討論，不懂為何開發單位還規劃「住宅區被工業區四面包圍」，要求釐清園區內劃設住宅區的必要性。

    此外，環委建議具體說明對鄰近敏感受體，如大農社區、敏惠醫專等應如何降低影響衝擊，強化包含空氣品質、健康風險、交通噪音、異味等對策。

    環委提到，本區域原為台糖農地，兼具蓄洪功能，目前規劃的防洪與排水量並未完整估算，未來若整地可能提高周邊淹水潛勢；要求開發單位重新評估納入基地內農地現有蓄積量，並確保滯洪設施蓄水功能。

    環委表示，本案是第三期開發案，應就柳營科技園區一、二期開發加乘累積影響進一步評估，如空污、水質、廢棄物及化學物質等，並量化數據，就健康風險評估的高風險區域，加強風險控制措施。

    審查歷時逾2小時，經閉門會議討論後，建議本案補充修正再審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播