    首頁 > 生活

    媒體謠指營建土方可回填農地 農業部重打臉：根本無此事

    2026/01/20 17:12 記者楊媛婷／台北報導
    農業部澄清，營建土方絕對不可回填農地。（記者楊媛婷攝）

    有某媒體稱內政部宣布營建剩餘土方可回填農地，並且農業部將放行，農業部今（20日）表示，根本沒有此事，並強調農地若要填土，土壤不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物的土壤。

    有媒體「上下游」其報導稱受土方之亂影響，內政部宣布營建的剩餘土方可回填農地，還稱農業部將修改「農業發展條例施行細則第2條之1」以放行。對此，農業部今表示，營建剩餘土石方不得回填於農地，並無修正「農業發展條例施行細則第2條之1」情形。

    農業部進一步指出，農業發展條例施行細則第2條之1已明定，農業用地為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物之土壤，不可為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，並不因土地所在區位等因素而有不同，也就是不適合種植農作物物質都不能回填於農業用地，以避免該物質與土壤混雜難以移除，影響農業生產環境。

    農業部表示，針對農地整地，也要以挖填平衡為原則，不得以挖除原生土壤，再填入非農業種植土壤之物質方式，以利農業生產環境安全。

    農業部強調，營建剩餘土石方內含物質是否安全，仍有疑慮，對於農業發展條例施行細則第2條之1規定農地填土土質之規定，不會改變，即非屬適合種植農作物之土壤，均不可用於農地改良回填於農地，並沒有開放農地暫置或直接回填營建剩餘土石方，以維護農業生產環境安全。

