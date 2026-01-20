為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東市新春市集改仁愛路舉行 就等縣府點頭

    2026/01/20 17:04 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市新春市集擬改在仁愛路舉辦。（記者葉永騫攝）

    屏東市新春市集擬改在仁愛路舉辦。（記者葉永騫攝）

    屏東市新春市集公所原計畫在慈鳳宮媽祖廟前封路舉辦，但縣府及警方反對中山路封閉一半，認為對交通衝擊太大，市公所在評估相關地點後，依縣府及警方建議，準備更改到仁愛路舉行，但會影響屏東公園地下停車場出入，由於時間緊迫，市公所近日將再與縣府及警方協調，就等縣府點頭同意。

    屏東市新春市集去年在慈鳳宮前舉辦，封閉永福路與部分中山路，雖然民眾迴響熱烈，但也有不少批評聲音，大部分都在交通、違停等問題，今年屏東市公所準備繼續辦理，但因為時間長達九天，縣府交旅處、警察局認為對於交通衝擊太大，永福路雖影響不大，但是中山路是屏東火車站的交通要道，反對封路辦市集，因此屏東市公所重新考慮舉辦地點，在勘查永新公園、仁愛路等多處地點後，聽從縣府及警方的建議，有意移往仁愛路辦理。

    屏東市公所表示，仁愛路的腹地夠大，新春期間屏女、仁愛國小都不上課，因此對附近及交通影響最小，唯有屏東公園的地下停車場出入口，封路後可能受影響，初步徵詢縣府意見，停車可以改到長春街進出，影響較小，但在封路長達九天，縣府則認為太長，希望能夠縮短，市公所近日將再邀集廠商、縣府、警方開會研議，新春市集是否改到仁愛路舉辦，就等縣府點頭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播