屏東市新春市集改仁愛路舉行 就等縣府點頭

屏東市新春市集公所原計畫在慈鳳宮媽祖廟前封路舉辦，但縣府及警方反對中山路封閉一半，認為對交通衝擊太大，市公所在評估相關地點後，依縣府及警方建議，準備更改到仁愛路舉行，但會影響屏東公園地下停車場出入，由於時間緊迫，市公所近日將再與縣府及警方協調，就等縣府點頭同意。

屏東市新春市集去年在慈鳳宮前舉辦，封閉永福路與部分中山路，雖然民眾迴響熱烈，但也有不少批評聲音，大部分都在交通、違停等問題，今年屏東市公所準備繼續辦理，但因為時間長達九天，縣府交旅處、警察局認為對於交通衝擊太大，永福路雖影響不大，但是中山路是屏東火車站的交通要道，反對封路辦市集，因此屏東市公所重新考慮舉辦地點，在勘查永新公園、仁愛路等多處地點後，聽從縣府及警方的建議，有意移往仁愛路辦理。

屏東市公所表示，仁愛路的腹地夠大，新春期間屏女、仁愛國小都不上課，因此對附近及交通影響最小，唯有屏東公園的地下停車場出入口，封路後可能受影響，初步徵詢縣府意見，停車可以改到長春街進出，影響較小，但在封路長達九天，縣府則認為太長，希望能夠縮短，市公所近日將再邀集廠商、縣府、警方開會研議，新春市集是否改到仁愛路舉辦，就等縣府點頭。

