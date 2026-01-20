接軌國際，國圖建置全新國際標準編碼申辦平台。（圖由國圖提供）

接軌國際，國家圖書館出版服務再升級！國圖國際標準書號中心今（20）日舉辦「一站整合．智慧升級－國際標準編碼（ISBN × ISRC）單一登入申辦服務發布會」，發布國際標準編碼整合申辦服務平台第一階段建置成果，圖書出版及影音資料出版界齊聚，共同關注出版產業相關的基礎設施及產業未來。

國圖館長王涵青表示，國圖肩負我國出版資訊基礎建設的重要任務，持續積極推動國際標準書號（ISBN）、出版品預行編目（CIP）及國際標準錄音錄影資料代碼（ISRC）等制度，協助出版內容被正確識別、有效流通與長期保存，出版型態由紙本拓展至電子書、有聲書、音樂與影像內容，出版單位的角色與作業流程日益多元，過往分散的申辦系統與帳號機制，已逐漸難以回應實務需求，有整合為一的必要。

王涵青表示，國圖的核心使命是保存與推廣人類智慧的結晶，而出版業則負責將這些知識透過優質內容呈現給大眾，國圖與出版業合作，透過完善制度與友善系統，支持出版內容的流通、保存與再利用，國圖以建置全新的「國際標準編碼整合申辦服務平台」為目標，重新檢視整體作業流程，從出版者實際使用情境出發，推動系統整合與服務優化。

第一階段成果已完成ISBN與ISRC出版者帳號的整併，正式提供「單一登入」機制，出版者僅需一組帳號，即可依需求進行不同類型國際標準編碼之申辦，大幅減少重複輸入與切換系統的作業負擔，提升整體申辦效率與使用體驗；系統亦新增介接國圖與國立台灣大學工程科學及海洋工程學系副教授黃乾綱及其研究團隊共同開發的「智慧主題編目規範查詢及分析推薦系統」，協助出版者更快速完成資料填寫。

此外，王涵青也說明，國圖與文化部共同研議，未來規劃將「確認出版作業」列為公共出借權申請之必要條件，確定施行後，出版者須於國圖系統完成「確認出版作業」及「出版品送存作業」，方可符合補償金請領資格，公共出借權不僅關乎創作者與出版者權益，更與出版品書目資料的正確性與完整性密切相關，持續強化「全國新書資訊網」書目品質，為台灣出版資訊基礎建設奠定穩固基礎。

國圖建置全新國際標準編碼申辦平台，國圖館長王涵青（右）頒贈感謝狀給專家諮詢委員。（圖由國圖提供）

