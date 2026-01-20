為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    仕紳捐贈高規格潛水裝備 提升竹縣水域救災能量

    2026/01/20 16:57 記者廖雪茹／新竹報導
    芎林鄉仕紳萬勝郎（左2）秉持回饋鄉里的精神，捐贈總價值約60萬元的潛水呼吸防護系統6組及潛水RIT緊急救援系統1組予新竹縣政府消防局。（新竹縣消防局提供）

    芎林鄉仕紳萬勝郎（左2）秉持回饋鄉里的精神，捐贈總價值約60萬元的潛水呼吸防護系統6組及潛水RIT緊急救援系統1組予新竹縣政府消防局。（新竹縣消防局提供）

    為強化新竹縣的消防救災量能，芎林鄉仕紳萬勝郎秉持回饋鄉里的精神，慷慨捐贈總價值約60萬元的潛水呼吸防護系統6組及潛水RIT緊急救援系統1組予縣府消防局，讓新竹縣成為全國首波配備新穎、完整潛水裝備的消防單位之一。

    消防局表示，新竹縣目前編制潛水救災人員68名，其中包含11名潛水教官團成員，現有潛水裝備共46套。此次獲贈的新式潛水裝備，可與消防局既有水下通訊系統整合，具備全面罩呼吸防護、低壓警報提示及潛水RIT緊急救援功能，其規格與消防署訓練中心今年最新公共安全潛水裝備標準同步。

    透過這次捐贈，將大幅提升新竹縣在水域救援及高風險特殊環境勤務中的安全性與救援效率，為第一線救災人員提供更完善的防護，進一步守護縣民生命安全。

    消防局長陳中振表示，感謝萬勝郎先生以及所有長期支持消防的企業與善心人士。每一項公益捐贈，都是基層救災單位最堅實的後盾。期盼未來有更多企業與團體，也能以實際行動回饋社會，成為新竹縣邁向幸福、溫暖、安全社區的重要力量。

    新竹縣政府消防局獲贈新式潛水裝備一批。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣政府消防局獲贈新式潛水裝備一批。（新竹縣消防局提供）

