正妹PO文揪夜唱...他赴約一進門驚呆 上萬人酸：台灣是詐騙王國！

近日社群平台Threads上一名正妹發文揪唱歌，有男網友開心赴約，到現場才發現對方現實長相、身材和網上的美照完全是天壤之別，而且對方還叫了一大堆「傳播男」，費用還要不認識的網友們分攤，讓該名男網友相當傻眼。貼文曝光後，引發上萬鄉民熱議，也釣出當事女子與PO文的男網友隔空開戰。

昨天（19日）有人在臉書社團「爆廢1公社」轉發一名男網友在Threads的貼文，原PO表示，他某天看到Threads上有正妹發文揪台中夜唱，原PO當時心想睡不著，價錢也不貴，順便認識新朋友，於是就報名赴約，沒想到一到現場愣住，原來主揪的正妹是「大照騙」，起初原PO還以為自己走錯包廂。

原PO接著說「更讓我困惑的是，那位主揪每看到一個進來的網友，第一句話都會說『不好意思，我差比較多，我長很醜』，當天大概有5、6位從Threads來的網友，她對每個人都這樣說，老實說真的不知道這句話的用意是什麼。有幾個人覺得苗頭不對一下就落跑了。」

原PO繼續抱怨，「另外，主揪完全沒有事先提醒，這場唱歌局會找男傳。之後有男傳進來，包廂就要全部安靜，讓她一個人『看人、選人』，三個小時內來了將近40位男傳。我們很多時間都在等、在看、在浪費時間」。讓原PO更傻眼的是，主揪還想把叫男傳的費用讓大家平均分攤，而且過程中大家一起玩骰盅，輸的脫一件，「脫到我們主角在包廂全裸……我就不發在這上面了」。

該貼文曝光後引來上萬人按讚熱議，「台灣果然是詐騙王國……」、「這不是修圖了，這根本不是她吧」、「這是妥妥的詐騙了」、「不是不尊重，而是這尊太重」、「來都來了」、「有點震撼了，這確定是同一個人？」、「男生在外面也要保護好自己」、「這位之前好像就有傳過盜照黑歷史」、「這不是以前在探探（交友軟體）上超火專門盜照的女生嗎？」

面對原PO爆料，主揪的女子也跳出來與原PO掀口水戰，並發文澄清，「當天去KTV唱歌，點男傳這件事，是對方事前答應的，不是我私下硬要，也不是我不尊重任何人。現在事後翻臉，反過來公審我，這種說法我無法接受。有些人開始拿外表來攻擊我，說我長得醜、可以被嘲笑。我必須說清楚：我長得如何，不是任何人可以拿來羞辱、批評或霸凌的理由。這不是言論自由，這是人身攻擊。請各位自重。」

