教育部替人文社科學生開拓出路 推動「人文智慧AI人才淬鍊計畫」

教育部推動「數位人文跨域人才智慧領航計畫」，今年初舉辦數位人文雲起分享會。（圖由教育部提供）

因應人工智慧快速發展所帶來的教育轉型浪潮，教育部今（20）日宣布，將於明（2027）年正式推出以「人文智慧（HAI）」為核心的「人文智慧AI人才淬鍊計畫」，以及強調「以學生為中心」（SCL）的「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」兩項新計畫，共同擴大人文社科創新教學的影響力，為人文社科領域的學生開拓在AI時代的多元力。

教育部資科司科長高志璋說明，各計畫陸續推出多項「人社同行 bonus」，包括「大一年」年會、WISE工作坊、「AI試育」講堂、「天選」智慧引路系統、「青陽」數位人文特展、教師AI增能認證課程，以及iLink Corner產業鏈結沙龍等多元主題活動，作為探索AI融入人文社科教學的關鍵起點與實踐支點。

高志璋表示，教育部自2022年起推動「素養導向高教學習創新計畫」，鼓勵大學建立完善的學習支持系統，協助大一新生在探索中找到自我定位；2023年進一步啟動「數位人文跨域人才智慧領航計畫」與「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」，強化人文社科與社會、產業的實質連結。

高志璋表示，今（2026）年度深化推動「智慧社會跨領域人才培力計畫」，重新思考人社領域專業教育的定位，透過跨域課群與創新課程設計，結合人文價值與科技應用，引導學生在面對重大社會議題時，能以更全面多元的視角提出解方。

教育部明（21）日將舉辦「看見高教人文社科領域在AI時代的其他可能性」聯合成果分享會，以線上方式 呈現歷年人文社科及跨領域計畫的豐碩成果，吸引近百所大學校院、超過360位大學教師與行政主管參與，呈現各項計畫在課程轉型、教學創新與學研實踐上的具體成果，展現人文社科在AI時代回應社會問題、參與解決方案的關鍵能量。

