陽明交大附中這班3人上台大電機系 他們都感謝這位老師

陽明交大附中導師侯杰材（中間藍衣者）114學年度帶的班，有3位學生錄取台大電機系，校長陳瑞榮（穿黑西裝者）肯定亮麗榜單成為師生共同奮鬥的見證。（竹北高中提供）

台灣大學電機工程學系向來是理工科學生夢寐以求的科系，錄取門檻極高。陽明交大附中傳喜訊！有1個班內3位學生同時錄取台大電機系，除了學生長期的努力，導師侯杰材教學嚴謹、細心，且經常帶著學生南征北討參與競賽與活動，亮麗榜單成為師生共同奮鬥的見證。

陽明交大附中表示，侯杰材老師114學年度擔任導師所帶的畢業班級，一班有3位學生同時錄取台大電機系，相當難得。侯老師多年來以嚴謹、細心的教學聞名，經常帶著學生參加各種科學競賽與全國性活動，他不僅注重學生的學科能力，更強調思考邏輯與解題技巧的培養。

侯杰材說，能夠看到學生們的努力獲得回報，他感到非常欣慰。他認為「教育不只是成績，更重要的是，陪伴學生找到適合自己的方向。」

校長陳瑞榮表示，陽明交大附中115學年即將成立「生物醫學實驗班」，114學年改隸陽明交大時便率先成立「電機資訊實驗班」，設置實驗班除了對接陽明交大的智慧醫學與AI半導體優勢資源，附中學生多數選擇數理傾向與擁有一群帶班功力精湛的老師，更是附中設置拔尖實驗班的底氣與主因。

陳瑞榮指出，這次佳績不僅是對侯老師與所有任課老師教學成果的肯定，也再次印證陽明交大附中「全人教育」的理念。未來學校將推展以學生為主體的自導式學習-「附中菁英獎」，持續支持師生在學術與多元領域的發展，期望能培育更多優秀人才，為社會注入新活力。

