安坑輕軌雙城站再升級 新建廁所、停車場今年10月完工

安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程今天舉行祈福儀式。（圖由新北捷運局提供）

安坑輕軌通車後改善新店安坑地區的生活與交通條件，更是通往城市後花園的觀光廊帶。新北市捷運工程局推動「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，去年12月決標後，今（20）日舉行工程祈福儀式，預計今年10月完工，將有效串聯安坑輕軌與周邊觀光景點。

新北市捷運工程局長李政安表示，「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」包含整地、排水、滯洪沉砂池、景觀工程、照明、植栽、廁所興建、停車場等，總經費約4900萬元，將優化捷運站周邊公共設施，滿足停車與如廁需求，希望將雙城站打造為兼具友善與永續的「全方位轉運節點」。

李政安指出，新建廁所導入「性別友善」及「無障礙設計」理念，打造貼近市民需求的公共空間，落實全齡照護與友善使用環境。安坑輕軌雙城站鄰近二叭子植物園，農業局將新闢步道，捷運局也重新規劃車站周邊空間，增設10格汽車停車位、30格機車停車位及8格自行車停車位，提升轉乘停車量能。

李政安說明，這次工程除了新建地面上的設施，地面下更展現「硬實力」，同步強化地下基礎建設，埋設排水箱涵、地下管線並設置滯洪池，有效降低強降雨期間積淹水風險，搭配植栽綠化與景觀照明，營造安全、友善與永續的公共環境，預計今年10月完工，將有效串聯安坑輕軌與周邊觀光景點，活化雙城站周遭空間，提升旅遊服務水準與公共使用品質。

安坑輕軌通車後改善新店安坑地區的生活與交通條件，更是通往城市後花園的觀光廊帶。（圖由新北捷運局提供）

安坑輕軌雙城站周邊將興建停車場。圖為完工模擬圖。（圖由新北捷運局提供）

安坑輕軌雙城站周邊將興建性別友善廁所。圖為完工模擬圖。（圖由新北捷運局提供）

