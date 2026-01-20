花蓮193縣道北段拓寬快完工 農曆年前封閉施工13天

花蓮縣道193線北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段拓寬工程，可在2月完工通車。（記者王錦義攝）

花蓮縣道193線北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段，因路幅狹窄且多處急彎，增添行車風險，經花蓮縣政府與公路單位多次會勘，完成符合環境差異分析的路線設計後，3年前展開拓寬工程，隨施工進度邁入尾聲，工程單位力拚農曆年前開放通車，1月21日至2月2日將封閉太平街路至民有街路段全力趕工，期間禁止人車通行，請用路人配合改道。

縣府建設處指出，193縣道北段0公里至6.052公里民有街口路段，原平均路寬僅約6至8公尺，僅雙向單車道配置，且彎道多、視距不佳，交通事故頻傳，地方要求改善聲浪長達20年。經縣府建設處、行政院東部聯合服務中心及公路局等單位多次會勘後，完成對周邊環境影響最低、且符合環境差異分析要求的路線設計，並於2023年5月正式動工。

拓寬後新闢道路總寬達20公尺，配置雙向兩車道各3.5公尺、雙向機慢車道各2.5公尺，並設置雙向各4公尺的景觀綠帶及草溝，大幅提升行車安全與道路服務品質。工程原訂去年12月完工，不過路線鄰近加灣考古遺址，施工期間於193線2.2公里處發現陶片、石器等文物，依規定暫停施工並通報文化局辦理考古試掘，待調查完成後才復工。

建設處表示，目前工程大致順利，已進入收尾階段，但因新舊道路存在高低落差，既有網路、電力等管線須配合重新調整，導致工期略有延宕，預計仍可在農曆春節前完成並開放通車。為配合最後階段施工，193縣道太平街路口至民有街路口，將於1月21日至2月2日實施全斷面封閉，期間禁止人車通行，現場已設置交通指引標誌，請用路人依照指示改走替代道路。

