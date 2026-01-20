為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮193縣道北段拓寬快完工 農曆年前封閉施工13天

    2026/01/20 16:11 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣道193線北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段拓寬工程，可在2月完工通車。（記者王錦義攝）

    花蓮縣道193線北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段拓寬工程，可在2月完工通車。（記者王錦義攝）

    花蓮縣道193線北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段，因路幅狹窄且多處急彎，增添行車風險，經花蓮縣政府與公路單位多次會勘，完成符合環境差異分析的路線設計後，3年前展開拓寬工程，隨施工進度邁入尾聲，工程單位力拚農曆年前開放通車，1月21日至2月2日將封閉太平街路至民有街路段全力趕工，期間禁止人車通行，請用路人配合改道。

    縣府建設處指出，193縣道北段0公里至6.052公里民有街口路段，原平均路寬僅約6至8公尺，僅雙向單車道配置，且彎道多、視距不佳，交通事故頻傳，地方要求改善聲浪長達20年。經縣府建設處、行政院東部聯合服務中心及公路局等單位多次會勘後，完成對周邊環境影響最低、且符合環境差異分析要求的路線設計，並於2023年5月正式動工。

    拓寬後新闢道路總寬達20公尺，配置雙向兩車道各3.5公尺、雙向機慢車道各2.5公尺，並設置雙向各4公尺的景觀綠帶及草溝，大幅提升行車安全與道路服務品質。工程原訂去年12月完工，不過路線鄰近加灣考古遺址，施工期間於193線2.2公里處發現陶片、石器等文物，依規定暫停施工並通報文化局辦理考古試掘，待調查完成後才復工。

    建設處表示，目前工程大致順利，已進入收尾階段，但因新舊道路存在高低落差，既有網路、電力等管線須配合重新調整，導致工期略有延宕，預計仍可在農曆春節前完成並開放通車。為配合最後階段施工，193縣道太平街路口至民有街路口，將於1月21日至2月2日實施全斷面封閉，期間禁止人車通行，現場已設置交通指引標誌，請用路人依照指示改走替代道路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播