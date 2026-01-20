日本人做「台灣超商攻略」 台網友驚：比我還專業

有旅台日籍網友製作「台灣超商攻略」，內容詳細的紀錄了台灣超商的特色與必吃美食。（資料照）

台灣便利商店密度居世界第二，且服務功能多元，從食品、繳費到包裹取送等，已深度融入生活。最近有旅台日籍網友製作「台灣超商攻略」，內容詳細的紀錄了台灣超商的特色與必吃美食，甚至還寫出台灣人都不知道的冷知識。

一名日籍網友在Threads發文表示，台灣的超商平均幾百公尺就有一間，且7-11與全家的市佔率合計超過8成，密度非常高，最讓原PO感到震驚的是，台灣的超商店員相當多才多藝，從公共繳費、收發包裹、影印、購票到製作咖啡、飲料與冰淇淋，都是日本超商較少見的服務，直呼，「台灣便利商店店員的難易度：SSS級」。

此外，文中還介紹台灣超商大多都有用餐休息區，及許多超商都會提供廁所，還可以借行動電源，貼心的服務都讓人感到相當友善，攻略中甚至還介紹7-11的吉祥物「OPEN 醬」，並解釋他是一隻來自「OPEN星」的宇宙犬，讓許多台灣人看了直呼「連我都不知道！」

原PO還有介紹，現在許多超商都會有與動漫或卡通人物合作的特色門市，讓他興奮表示，「當看到最喜歡的角色與便利商店結合真的非常讓人興奮！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這就是日本人看到台灣人做超商攻略的感覺嗎」、「沒想到這點我們跟日本人那麼像!便利商店的功課一定要加減做的吧！」、「我終於懂日本人看我們去超商消費的感覺了」、「好可愛，誰來跟他們說地瓜要早上去買呀！晚上的地瓜又乾又扁」、「關東煮跟茶葉蛋有麻辣版本，聞起來超辣」、「這攻略排版，看了我都想去朝聖一下了」、「比我還專業」。

