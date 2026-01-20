媽祖大道新地標！王惠美在鹿港家鄉砸4億蓋全民館拚卸任前啟用

鹿港全民運動館以白色浪花為設計主軸，將成為媽祖大道的地標。（彰化縣政府提供）

以「白色浪花」的海洋設計語彙為出發，彰化縣鹿港鎮全民運動館工程進度超前，由於該工程4億元經費全數由縣府自籌負擔，縣長王惠美今天（20日）親自參加在鹿港家鄉舉辦的招商說明會，預計近日將再北上招商，力拚卸任前啟用。

王惠美表示，鹿港全民館將是全縣第4座大型運動中心，除了彰北、彰南運動中心以外，和美全民館已完成招商，預計今年3月底啟用。而正在興建的鹿港全民館工程，在進度超前下，可望今年底完工啟用。

王惠美今天特別強調，鹿港館的招商絕對沒有預設立場，將採公平、公正、公開的原則辦理，由於鹿港館鄰近媽祖大道，位於鹿港鎮、福興鄉與鹿港彰濱工業區生活圈的生活圈，初步評估10年可創造約2.6億元的產值，但在鹿港觀光遊客與工業區就業人口的助力，對運動產業發展潛力深表樂觀。

鹿港全民館占地2公頃，將打造2層樓建築地標，由於鹿港以「港口貿易」起家，建築以海洋與浪花為建築外觀設計元素。館內規劃有室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場。

縣府指出，為了讓全縣8大生活圈都有運動中心，二林館正在規劃設計，基地為二林高中第二校區，其餘溪湖館、北斗館與田中館都完成可行性評估，希望能加速展開規劃設計。

