    首頁 > 生活

    台南推市場好物優化PLUS 「菜奇鴨」倒立攬客

    2026/01/20 15:52 記者王姝琇／台南報導
    台南推「市場好物優化PLUS」活動，吉祥物「菜奇鴨」或吃去倒立攬客。（記者王姝琇攝）

    台南推「市場好物優化PLUS」活動，吉祥物「菜奇鴨」或吃去倒立攬客。（記者王姝琇攝）

    為持續強化在地攤商品牌競爭力，台南市場處辦理「市場好物優化PLUS」活動，進行產品加工升級、包裝設計優化，及電商通路拓展，提升台南市場好物整體能見度。吉祥物「菜奇鴨」更是豁出去倒立攬客超吸睛。

    台南「市場好物優化plus」計畫，即是透過公平、公開的評選機制，結合專業輔導團隊，協助優質市場業者，進行產品加工升級、包裝設計優化及電商通路拓展，讓台南市場好物以更安心、便利方式送到各地消費者手中，延續台南市場的風味與溫度，同時陪伴攤商逐步建立品牌思維與經營模式，這不僅是對攤商的支持，也是對台南市場文化的一種保存與投資。

    市場處代理處長林士群表示，本計畫預定於1月26日在溪北和溪南地區舉辦2場說明會；1月底至3月受理報名及評選；4月至8月輔導並完成商品；8月至9月於百貨公司辦理實體行銷推廣及發表成果記者會。藉由本計畫讓更多優質攤商被看見。

    市府副秘書長殷世熙表示，傳統菜市場有很多讓人懷念的好味道，但生活型態改變，年輕人起床時菜市場好物往往已經售罄，經發局因此籌畫本計畫，讓市場好物從冷鏈、包裝到物流、行銷一貫作業，讓菜市場好物能賣到全國所有人的手上。

    南市經發局長張婷媛表示，隨著消費型態與銷售通路快速轉變，傳統市場也必須與時俱進，本次計畫將導入冷鏈保存技術、食品加工輔導及新型商業模式，協助攤商強化產品保存、物流配送與線上銷售能力，突破地域限制，讓市場好物能以更安心、便利的方式，送達全台各地消費者手中，在保留市場人情味的同時，也兼顧現代消費者對品質與便利性的期待。

    台南推「市場好物優化PLUS」活動。（記者王姝琇攝）

    台南推「市場好物優化PLUS」活動。（記者王姝琇攝）

