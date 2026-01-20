基隆天顯宮助和平國小成立羽球隊 支持非山非市學校發展

基隆天顯宮協助和平國小成立羽球隊，為學童提供多元學習支持。（基隆市政府提供）

為支持非山非市學校教育發展，基隆天顯宮主任委員暨中華五顯慈善功德會理事長張朝明，以廟宇資源協助和平國小成立羽球隊，為學童提供更多元且穩定的學習支持。

羽球隊今天成立，副市長邱佩琳也出席，對天顯宮長期關懷小校、投入教育資源表達感謝。邱佩琳表示，不僅讓和平島的孩子能在室內環境中從事運動，降低多雨氣候對活動的影響，也展現社區、宗教力量挹注教育的重要意義。

邱佩琳指出，學校本身資源有限，但透過社區、宗教團體及民間力量的共同投入，能為孩子創造更多學習機會。天顯宮善用在地資源，匯聚社會愛心並回饋教育，具示範意義的作法。

張朝明表示，身為和平國小校友，對母校與家鄉有深厚情感。近年來觀察到和平島人口外流日益明顯，為替家鄉孩子創造更多發展可能，因此投入資源支持學校發展。他認為，宮廟除了信仰功能，也應成為社區的支持力量，將信眾的善心轉化為培育下一代的實際行動。

基隆天顯宮協助和平國小成立羽球隊，為學童提供多元學習支持，副市長邱佩琳（中）頒感謝狀給天顯宮主委張朝明（ 右）。（基隆市政府提供）



