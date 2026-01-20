中斷20年「南山林道」修復 保留特有種植物「鴨腱藤」

中斷約20年的南山林道，瓶頸段完成修復，全線暢行。（林保署嘉義分署提供）

台南楠西區密枝里的「南山林道」，因颱風豪雨造成崩塌，交通中斷約20年，考量環境永續，以及整合防災與產業的需求，林業及自然保育署嘉義分署完成瓶頸段的修復，全長13.3公里暢行，順利連接南化區，沿途採生態友善工法，並守護了現場的特有種植物「鴨腱藤」，落實保育。

楠西區長何榮長也指出，去年公所在市府的補助下，完成了林道入口處前方約400米的修復，讓民眾通行時更便利、安全。

南山林道位在楠西與南化之間，屬於曾文溪流域集水區範圍，從台3線轉進南192區道，以往多為林業經營、巡查之用，當地也僅農民會通行，先前因颱風豪雨的沖刷，3至6公里處的路基嚴重流失，且邊坡崩塌，長年中斷。

嘉義分署積極將3至6公里的瓶頸段打通，重新串聯起中斷已久的林業作業廊道，尤其因應極端氣候的挑戰，除了改善林道路面之外，更強化地基與邊坡的穩定，並建置完整的排水系統，大幅降低颱風豪雨沖蝕的風險。

分署長李定忠表示，南山林道的復通不僅只是修路，更重要的在於維護第一線人員從事林業經營管理安全，設計上也深度融入保育思維，採行環境與生態的友善工法，訂於適用的區域，以國產材與現地風倒木進行邊坡加固，降低混凝土使用量。

李定忠說，針對林道上方特有種的鴨腱藤，也採取現地保留、保護措施，並設置、維持生物廊道的連通性，減少工程對棲地的干擾，讓林道在提供用路之餘，能將對環境的衝擊降至最低，具體實踐林業保育署推動人與自然的和諧、永續的目標。

李定忠強調，林道是維繫山區巡護、防災與森林經營等作業的主要動線，南山林道階段性修復的完工，象徵森林資源管理邁入更即時、高效的永續階段。

中斷約20年的南山林道完成修復，針對特有種植物「鴨腱藤」設置竹編保護。（林保署嘉義分署提供）

南山林道瓶頸段完成修復，並建置完整排水系統，降低颱風豪雨危害。（林保署嘉義分署提供）

