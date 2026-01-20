被雷虎求償1億！Cheap發聲：影片內容是稱讚

百萬網紅Cheap被雷虎提告並求償1億。（翻攝自臉書）

百萬網紅Cheap因頻道影片影射上市公司「雷虎科技」涉及利益輸送與金融操作，被雷虎提告並求償1億。對此，Cheap今發聲表示，影片唯一提到雷虎科技的地方，是稱讚他因為軍工題材股價大漲，「結果被稱讚的人說我『操縱股價』，我是怎麼操縱、『向上操縱』？」

Cheap在臉書發文表示，雷虎科技大動作說要告他「操縱股價」還求償1億元，讓他傻眼直呼，「我能操縱股價，我還在這邊發廢文？」Cheap稱，影片唯一提到雷虎科技的地方，是稱讚他因為軍工題材股價大漲，甚至還把雷虎畫得超帥，「結果被稱讚的人說我『操縱股價』、『反對軍工國家隊』還要賠1億？我是怎麼操縱『向上操縱』」？

Cheap說，律師說聲明稿要嚴肅點，請收起微笑，以下為正式聲明稿。

聲明稿全文如下： 雷虎科技公司對本人提起刑事告訴並求償新臺幣1億元，然而本人對於雷虎科技公司因影片內容不符合公司之期待，即動輒以刑事告訴、高額民事求償之方式恫嚇自媒體影片創作者之言論自由，並再將「嚇阻假新聞氾濫」美化包裝為要求創作者噤聲之藉口，對此實深感遺憾。 本人再次強調影片內容均有所依據，並經過大量之公開資訊進行合理查證，並請雷虎科技公司再次並仔細觀看影片11分44秒開始處。本人對於雷虎科技公司之敘述略為「雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲」，可見影片內容從未對於雷虎科技公司未有任何負面之評論，然而雷虎科技公司仍堅持將莫須有之罪名加諸於本人之上，正所謂「此地無銀三百兩」，雷虎科技公司究竟欲透過訴訟達到何目的實令人費解。 更何況，雷虎科技公司發表之聲明不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論將本人扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害本人及頻道之名譽及商譽。 因此，本人對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，本人必會積極應訴，一切交由司法定奪。

