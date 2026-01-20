為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    低碳旅遊新體驗 日月潭電動大客車上路

    2026/01/20 15:29 記者張協昇／南投報導
    南投客運導入全新電動大客車，投入「台灣好行日月潭環湖線」等公車路線營運。（記者張協昇攝）

    南投客運導入全新電動大客車，投入「台灣好行日月潭環湖線」等公車路線營運。（記者張協昇攝）

    為響應「2050淨零轉型」政策，推動低碳、安靜、友善的旅遊體驗，南投客運即日起導入3台全新電動大客車，投入「埔里-日月潭-頭社」、「台灣好行日月潭環湖線」2條公車路線營運，串聯水社、向山及伊達邵等潭區及周遭重要觀光節點，同時支援南投縣市區1路公車路線，強化在地公共運輸能量，今（20日）舉行通車典禮。

    日月潭風景區管理區指出，日月潭不僅為台灣最具國際能見度風景區，更在去年通過複核，取得Green Destinations （GD）國際銀質證等級，導入電動化車輛，不僅更有效降低碳排放，更象徵朝永續旅遊與低碳運輸邁出關鍵一步。

    南投縣政府表示，縣府為維護空氣品質、推動低碳旅遊，已將日月潭劃入空氣品質維護區，近年積極並推動公共運輸與觀光永續發展，此次與台中區監理所、日管處攜手合作，導入電動大客車投入觀光景點與市區路線，展現中央、地方與民間共同落實淨零轉型的具體成果，未來也將持續擴大綠色運具應用，打造友善、低碳的旅遊與生活環境。

    南投縣長許淑華等人體驗乘坐全新電動大客車。（記者張協昇攝）

    南投縣長許淑華等人體驗乘坐全新電動大客車。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播