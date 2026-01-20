嘉義城隍廟馬年錢母吊飾 大初三、初四免費送

嘉義城隍廟今天發表馬年錢母吊飾，及五路財神公仔等文創商品。（記者王善嬿攝）

2月中旬農曆春節腳步近，嘉義城隍廟今舉行馬年「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾發表會，以雷雕「吉」字結合馬年圖像，象徵「馬吉」馬年吉祥，又有台語諧音「好馬年、好麻吉」，強調馬到成功意涵，2月19（初三）、20日（初四）上午9點起免費贈送，1天限量1500個，信眾隨身攜帶，在農曆新年將能「馬吉來賀歲，馬到必成功」。

文創公仔五路財神 同步亮相

嘉義城隍廟董事長楊嘉南、台灣省商業總會副理事長蕭秋勇、金仁寶育樂股份有限公司執行長鄭至耿等人，今在嘉義城隍廟一同發表馬年錢母吊飾，今年嘉義城隍廟還以台灣檜木打造限量100個開運台檜「好馬吉」放大版錢母，與插畫家莊信棠Smart設計的五路財神公仔組合，讓信眾添結緣金購買收藏。

楊嘉南表示，限量的創意吉祥好物馬年錢母吊飾，正面以金牌獎章為設計概念主軸，再以雷雕結合馬年圖像，錢母背面以變體字符號強調「馬到成功」，整體主題涵義為「馬吉來賀歲，馬到必成功」，2月19、20日發給信眾，希望大家聚集一整年金玉滿堂，事業旺、財運旺。

已預購放大版錢母32個的蕭秋勇說，城隍爺是地方、百姓的守護神，從孩童時期就受到城隍爺的庇佑，希望城隍爺持續庇佑，讓百姓安居樂業、身體健康、事業成功、財運亨通。

已預購32個五路財神公仔的鄭至耿說，嘉義城隍廟此次推出的公仔，將傳統信仰結合文創，尤其公司的供應商或客人都年輕族群，採購公仔送給公司夥伴，傳達信仰帶給他的幸福，心中有信仰，是促使工作或家庭前進的力量，讓一切愈來愈順利。

嘉義城隍廟以台灣檜木打造開運台檜「好馬吉」錢母放大版，台灣省商業總會副理事長蕭秋勇（右）購買32個。（記者王善嬿攝）

因應馬年到來，「火悟空特技劇坊」帶來《馬躍嘉慶．技翻巔峰》震撼演出。（記者王善嬿攝）

