為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    峨眉桶柑節1/31～2/1富興國小旁登場 1日小旅行體驗產地魅力

    2026/01/20 15:37 記者廖雪茹／新竹報導
    2026峨眉鄉桶柑節1月31日到2月1日將在富興國小旁停車場登場。（記者廖雪茹攝）

    2026峨眉鄉桶柑節1月31日到2月1日將在富興國小旁停車場登場。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣桶柑占全國產量近5成，其中多數來自峨眉。2026峨眉鄉桶柑節1月31日到2月1日將在富興國小旁停車場登場，緊接著「新竹縣柑桔的故鄉」2月7 、8日兩天移師新竹縣政府前廣場，一連兩個週末，邀請大家踴躍把握當季選購最新鮮的橘子。

    峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，桶柑因採收期洽巧碰上農曆新年，又稱作「年柑」；民眾以桶柑作為祭拜的貢品，象徵祈求大吉大利。新竹縣全縣桶柑約1250公頃，其中以峨眉鄉的栽種面積最大、約563公頃，堪稱是峨眉最具代表性的產業。

    溫修琪指出，峨眉鄉憑藉得天獨厚的地理環境優勢、早晚溫差大、日照充足，加上果農們長期細心呵護，所孕育出來的桶柑果實飽滿，果香濃郁、口感酸甜平衡，品質備受肯定。

    1月31日及2月1日的桶柑節，透過體驗式活動設計，邀請民眾走入產地、認識農業，感受峨眉桶柑的風味特色與產業價值。兩天現場規劃多項以桶柑為核心的食農教育 DIY 體驗，包括橘子糖葫蘆、橘子清潔劑及橘子香皂製作，從可食、可用到生活應用。

    活動現場集結峨眉在地農特產品與特色美食，同時安排多元舞台表演。此外，今年特別推出峨眉桶柑主題小旅行，以1日行程方式，串聯果園採果、農業體驗與桶柑節活動會場，帶領民眾實際走入產地，聽農友分享種植故事，了解桶柑從栽種、生產到加工利用的完整歷程，深化對在地農業與永續概念的認識。

    體驗活動報名及相關資訊，請上「峨眉鄉農會」或「峨眉鄉桶柑節」臉書粉絲專頁查詢。

    桶柑又稱作「年柑」，是農曆新年送禮的首選好物。（記者廖雪茹攝）

    桶柑又稱作「年柑」，是農曆新年送禮的首選好物。（記者廖雪茹攝）

    峨眉鄉憑藉得天獨厚的地理環境優勢、早晚溫差大，加上果農們長期細心呵護，所孕育出來的桶柑果實飽滿，果香濃郁、口感酸甜平衡，品質備受肯定。（記者廖雪茹攝）

    峨眉鄉憑藉得天獨厚的地理環境優勢、早晚溫差大，加上果農們長期細心呵護，所孕育出來的桶柑果實飽滿，果香濃郁、口感酸甜平衡，品質備受肯定。（記者廖雪茹攝）

    峨眉鄉憑藉得天獨厚的地理環境優勢、早晚溫差大，加上果農們長期細心呵護，所孕育出來的桶柑果實飽滿，果香濃郁、口感酸甜平衡，品質備受肯定。（記者廖雪茹攝）

    峨眉鄉憑藉得天獨厚的地理環境優勢、早晚溫差大，加上果農們長期細心呵護，所孕育出來的桶柑果實飽滿，果香濃郁、口感酸甜平衡，品質備受肯定。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播