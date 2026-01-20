為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    推展龜山島遊憩 「東北角五福」公務船宜蘭烏石港碼頭首航

    2026/01/20 15:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    「東北角五福」由屏東存富造船公司承造，造價1985萬元，總噸位19.84噸，總馬力達1020匹，流線型的玻璃纖維船殼與先進的航儀設備，讓「東北角五福」在距岸20海浬內的沿海水域，具備機動性。（東北角管理處提供）

    「東北角五福」由屏東存富造船公司承造，造價1985萬元，總噸位19.84噸，總馬力達1020匹，流線型的玻璃纖維船殼與先進的航儀設備，讓「東北角五福」在距岸20海浬內的沿海水域，具備機動性。（東北角管理處提供）

    交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處斥資近2千萬元，新造1艘公務船「東北角五福」，今天在宜蘭烏石港碼頭首航，未來將肩負起龜山島遊憩推展重任，同時支持沿近海漁業巡護任務及海洋污染應變。

    東北角管理處今天在烏石港碼頭舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式，並結合舞獅祈福，拋送麻糬、包子及餅乾，再現百年漁村傳統「擲福」習俗，宣告這艘新成員投入東北角及宜蘭海岸的服務行列。

    東北角管理處指出，「東北角五福」象徵「五福」臨門，也是管理處第「五」艘公務船，福取自管理處位於新北福隆，並與台語「有福」為諧音，象徵這艘公務船將承載海洋守護使命，為造訪東北角海域的遊客與居民帶來平安與福祉。

    「東北角五福」由屏東存富造船公司承造，造價1985萬元，總噸位19.84噸，總馬力達1020匹，流線型的玻璃纖維船殼與先進的航儀設備，讓它在距岸20海浬內的沿海水域，具備機動性，未來將擔負起龜山島遊憩推展等重要任務。

    東北角管理處長游麗玉說，東北角及宜蘭海域觀光資源豐富，隨著海上遊憩活動日益興盛，公務船的更新與效能提升至關重要，「東北角五福」將常駐於宜蘭海域，持續為遊客提供更優質及安全的海洋旅遊環境，推展觀光及管理量能。

    東北角管理處在烏石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式，並結合舞獅祈福、拋送麻糬包子餅乾，再現百年漁村傳統「擲福」習俗。（東北角管理處提供）

    東北角管理處在烏石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式，並結合舞獅祈福、拋送麻糬包子餅乾，再現百年漁村傳統「擲福」習俗。（東北角管理處提供）

    「東北角五福」公務船在宜蘭烏石港碼頭首航，未來將肩負起龜山島遊憩推展重任，同時支持沿近海漁業巡護任務及海洋污染應變。（東北角管理處提供）

    「東北角五福」公務船在宜蘭烏石港碼頭首航，未來將肩負起龜山島遊憩推展重任，同時支持沿近海漁業巡護任務及海洋污染應變。（東北角管理處提供）

